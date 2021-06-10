Заморозки прогнозируют в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, 11 июня местами на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -1 градуса.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В условиях похолодания многие граждане будут вновь активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. В ГУ МЧС России по региону обратили внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.

Во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать совсем несложные правила:

не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;

не допускать перекала печи;

не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;

не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.