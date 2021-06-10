Заморозки прогнозируют в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, 11 июня местами на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -1 градуса.
В условиях похолодания многие граждане будут вновь активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. В ГУ МЧС России по региону обратили внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.
Во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать совсем несложные правила:
В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.