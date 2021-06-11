54 уголовных дела возбудили в Алтайском крае из-за незаконной рыбалки

Алтайские полицейские подвели итоги операции «Путина». Она направлена на выявление и пресечение правонарушений в области охраны биологических ресурсов.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства провели более 50 рейдов. Возбудили 54 уголовных дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Выявили 73 правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», 12 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», одно правонарушение по статье 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей».

Кроме того, изъяли более 5 тысяч метров сетей, 155 рыболовных снастей, 30 плавательных средств (лодки), три лодочных мотора.

Полицейские проверили около 500 рынков, где осуществляется продажа свежевыловленной рыбы. Проверили семь рыболовецких предприятий, 17 предприятий, перерабатывающих рыбную продукцию, досмотрели более 11 тысяч транспортных средств.

Так, за совершение незаконного лова водных биологических ресурсов задержан житель села Стуково Павловского района 1957 года рождения. У мужчины полицейские изъяли незаконные орудия лова и 48 «трофеев» (караси, язь и лещ). Ущерб, который злоумышленник нанёс окружающей среде, оценивается на сумму более 40 тысяч рублей.

Ещё одного жителя Павловского района 1964 года рождения из села Боровиково полицейские задержали прямо на берегу Оби. Для ловли он использовал незаконное приспособление — кривду. Была изъята 71 рыба (язь, лещ, щука).

В Бийском районе на реке Бия в районе села Стан-Бехтемир, полицейские задержали мужчину, который ловил рыбу с помощью сетей. У него изъяли лодку, сети, 15 карасей и одну щуку.