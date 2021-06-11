Более 1600 барнаульских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по физике и истории

Продолжительность экзаменов — 3 часа 55 минут.

Фото: canva.com

В городском комитете по образованию рассказали, что ЕГЭ по физике в этом году будут сдавать 824 человека в 15 пунктах проведения. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания.

Для тех, кто сдаёт историю, а это 843 человека, будут работать также 15 пунктов проведения экзамена. Экзамен состоит из двух частей, первая содержит 19 заданий, вторая — шесть.

«В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. В пунктах проведения ЕГЭ соблюдена социальная дистанция 1,5 м, на входе выпускники обрабатывают руки антисептиком и проходят обязательную термометрию», — сообщается на официальном сайте города Барнаула.