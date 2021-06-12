Глава Барнаула поздравил горожан с Днем России

Дорогие барнаульцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России — одним из самых значимых государственных праздников.

Более чем тысячелетняя история нашей страны пронизана гражданской, трудовой, ратной доблестью российского народа. На бескрайних просторах нашей Родины в мире и согласии живут люди многих национальностей, которых объединяют гордость за свою страну, желание трудиться для ее процветания.

Свой вклад в развитие России вносят и барнаульцы. В столице Алтайского края реализуются приоритетные национальные проекты, государственные и муниципальные программы, поддерживаются местные инициативы. Благодаря талантам и целеустремленности земляков мы добиваемся поставленных целей, совместным трудом строим сильную, процветающую страну.

Дорогие земляки! Спасибо вам за неравнодушие, за добрые дела, твердую гражданскую позицию. Желаю крепкого здоровья, новых успехов, мирной и счастливой жизни!