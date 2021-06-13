В Барнауле пройдёт форум работающей молодёжи

Об этом 10 июня сообщила руководитель краевого Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

Екатерина Четошникова

Фото: Андрей Кравцов

Подводя итоги форума «Алтай. Территория развития — 2021» (АТР), прошедшего недавно в Алтайском крае, Четошникова заявила, что на нём по инициативе краевого Совета рабочей молодежи (СРМ) было принято решение провести осенью этого года форум рабочей молодежи в Барнауле. Пока неясно, онлайн или офлайн будет проходить это мероприятие и какие проблемы планируется на нём обсудить.

Напомним, идея создания СРМ была озвучена на молодёжном управленческом форуме «Алтай. Территория развития — 2019» в рамках площадки рабочей молодёжи «Я — профи». На форуме рабочей молодёжи, который проходил в Барнауле в сентябре 2019 года, эта идея была внесена в итоговую резолюцию.

— Очень важно, чтобы на всех уровнях было понимание, что активность работающей молодежи результативна для социально-экономического развития края, что работающая молодежь — сила, гордость и потенциал региона, — заявляла тогда Екатерина Четошникова, активно продвигавшая этот проект.

В начале прошлого года при участии крайсовпрофа в крае был создан единый межотраслевой Совет рабочей молодежи, который рассматривался инициаторами как «постоянно действующая интеграционная и коммуникационная площадка, направленная на системное решение актуальных запросов рабочей молодёжи и развитие молодёжной политики региона».

Уже осенью прошлого года в Алтайском крае был организован и проведён в онлайн-формате при поддержке краевой власти Межрегиональный форум рабочей молодежи, собравший более 250 участников со всей России. Его организатором выступило всё то же Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края при поддержке министерства промышленности и энергетики Алтайского края и Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

Подводя итоги АТР-2021, Екатерина Четошникова также сообщила, что, по всей видимости, краевые власти на ближайшие несколько лет определились с локацией форума. Им станет озеро Ая в Алтайском районе, поскольку эта площадка отвечает требованиям безопасности и понравилась всем участникам в этом году.