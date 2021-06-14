Два передвижных пункта весового контроля для грузовых машин появятся в Барнауле

Решение об этом было принято на выездном совещании главы города Вячеслава Франка по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: barnaul.org

Чтобы сохранить уже отремонтированные дороги, в Барнауле в этом году начнут работать пункты весогабаритного контроля для грузовых автомобилей, сообщает официальный сайт города.



По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула Андрея Курышина, весовой контроль необходим, чтобы не допускать превышения нагрузки на дорожное полотно: именно большегрузные автомобили наносят ему наибольший вред. За перегруз нарушители заплатят штраф. Весогабаритный контроль планируется ввести в июле этого года.



Одна площадка для проведения весового и габаритного контроля обустроена на улице Понтонный мост — её отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вторая размещена в микрорайоне Затон около обского моста. Дороги используются для доставки инертных материалов — песка и щебня: здесь проходит большой трафик грузовых автомобилей.



Вячеслав Франк подчеркнул важность введения весогабаритного контроля для сохранения дорог Барнаула. В местах, где проходит значительное количество большегрузов, обустроенные лаборатории будут замерять нагрузку на каждую ось автомобилей и контролировать, чтобы она не превышала нормативную.



Оператором весогабаритного контроля станет МБУ «Автодорстрой». Для запуска работы подготовлены все необходимые нормативные документы, сформировано расписание, сотрудники прошли обучение и стажировку.

Напомним, Барнаул участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2017 года и выполняет свои обязательства по всем показателям. На обустройство дорожной сети Барнаула по нацпроекту в этом году выделено 907,2 млн рублей из краевого и городского бюджетов. Большой объём работ в этом году проведут в пригороде: в посёлках Авиатор, Спутник.

Фото: barnaul.org



В 2021 году в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроят 23 объекта. На 14 из них уже идут ремонтно-строительные работы. Кроме того, продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Дорожники отремонтируют более 41 тысячи кв. м дорог и 18 тысяч кв. м тротуаров.

