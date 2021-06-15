Федерация лыжных гонок Алтайского края выиграла президентский грант

Федерация лыжных гонок Алтайского края выиграла президентский грант в размере 560 тысяч рублей.

Фото: Ярослав Махначёв.

Как отметила руководитель федерации Ольга Сементина, средства гранта будут направлены на приобретение детского инвентаря (роликовых коньков и лыж) с самых маленьких размеров для проведения мастер-классов и занятий с детьми от 4 лет, в том числе с детьми из детских домов по всему Алтайскому краю.

Серия мастер-классов и тренировочных занятий должна завершиться новой «БэбиГонкой» на призы Деда Мороза в конце декабря 2021 года.