Тест-системы для проверки антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» поступили в Алтайский край

С её помощью можно узнать, появился ли иммунитет к COVID-19 после иммунизации.

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ИФА тест-системы «SARS-Cov-2-IgG-Вектор», разработанные с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», поступили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Исследования для привитых вакциной «ЭпиВакКорона» осуществляются на безвозмездной основе. Оценку поствакцинального иммунитета нужно проводить не ранее чем через 42 дня после первой вакцинации.

Сдать кровь для определения напряжённости иммунитета можно в поликлинике, где человек проходил вакцинацию. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки «ЭпиВакКорона».

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает, что вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания и остановить пандемию новой коронавирусной инфекции.