Три интересных факта о Барнауле

Барнаул сегодня — крупный промышленный, медицинский, образовательный и культурный центр Сибири. Отметивший в прошлом году своё 290-летие, наш город накопил множество исторических и современных фактов. О самых интересных из них читайте в нашем материале.
К слову, о происхождении названия нашего города существует несколько гипотез. По одной из них слово «Барнаул» пришло из казахского языка и его перевод означает «хорошее стойбище», или «аул Барна», где слово «Барн» — имя одного из кочевников Сибирского ханства. Историки же утверждают, что эта версия неправильная, так как казахи никогда не кочевали в Верхнем Приобье.
Другая трактовка привязана к названию реки Барнаулки. Кстати, за свою историю она-то меняла своё название. На чертежах конца XVIII века наша Барнаулка указана как Бороноул или Бороноур. Есть документы, где её название записано «Баранаул». И только в 1745 году она была обозначена как река Барнаул.
Основываясь на этом, советский лингвист, этнограф и археолог, исследователь языков и культуры коренных народов Сибири Андрей Дульзон в 40-х годах предположил, что название города состоит из двух кетских слов: «боруан» — «волки» и «ул» — «река», «вода». То есть Барнаул обозначает «волчья река». Кстати, в ленточном бору, по которому протекает Барнаулка, когда-то действительно водились волки, которые среди народов Алтая считались священными животными.
Существует ещё одна версия. Она принадлежит барнаульскому археологу и историку Алексею Уманскому. Он предположил, что название города, привязанное к реке, имеет телеутские корни. Уманский нашёл сходство между словом «боронаул» и телеутским «поронгыул». А затем перевёл их как «по-ронгы» — «мутная вода», «ул» — река. То есть, «Барнаулка» переводится как «мутная река». Она действительно изобилует песком, органическими и минеральными веществами.
Проспект проходит по 3 районам города: Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному. Двигаясь по нему, можно увидеть здания разных времён и архитектурных стилей.
Протяжённость проспекта составляет 8,5 км. Ширина — 42 метра. Исторически сложилось, что этот проспект неоднократно менял своё название.
В конце XVIII — начале XIX века он назывался Богородицким переулком. Название происходило от Богородице-Одигитриевской церкви. В XIX веке был Московской улицей и Московским переулком. С 1900 года — Московским проспектом. После 1917 года вновь стал улицей, которую переименовывали в разные годы в Бульварную, Садовую, а затем в Советский переулок. А с 1924 года появился привычный нам проспект Ленина.
У этого проспекта интересная не только нейминговая история. Он расположен так, что на своей протяжённости сменяет абсолютные высоты над уровнем моря от 137 до 185 метров.
В XVIII — первой половине XIX века на Алтае выплавляли 90% российского серебра — по 16,4 т в год. Барнаульский сереброплавильный завод являлся крупнейшим в России. За такие заслуги в 1771 году Барнаул удостоился статуса горного города России. За всю историю России этим статусом обладали только два города —Барнаул и Екатеринбург. В городе стоял горный батальон, а большая часть населения была связана с горным производством.
Статус горного города способствовал укреплению роли Барнаула как административного, промышленного и культурного центра, расширял возможности благоустройства города.
Так, в честь 100-летия горного дела на Алтае в Барнауле появились замечательные здания на Петропавловской улице и ансамбль Демидовской площади с обелиском. Это результат трудов известных нам архитекторов Андрея Молчанова и Якова Попова.
Исторические перемены внесли лепту и в развитие нашего города. Когда 1861 году было отменено крепостное право, закреплённые за заводами работники массово бежали с предприятий. Вольнонаёмные тоже не спешили наниматься на тяжёлую работу. К тому же залежи серебра к этому времени уже были истощены. Горное правление перевели в Томск. В связи с этим в 1867 году Барнаул лишился своего статуса.
В 1893 году барнаульский завод был закрыт и стал медленно ветшать. В настоящее время остатки завода являются памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.
С закрытием завода жизнь в городе не замерла. Он быстро превратился в крупный торговый центр — третий по оборотам в Западной Сибири после Томска и Тюмени.