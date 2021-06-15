Три интересных факта о Барнауле

Барнаул сегодня — крупный промышленный, медицинский, образовательный и культурный центр Сибири. Отметивший в прошлом году своё 290-летие, наш город накопил множество исторических и современных фактов. О самых интересных из них читайте в нашем материале.

Фото: Михаил Полубедов

1. В отличие от многих других городов нашей страны, Барнаул никогда не менял своё название

К слову, о происхождении названия нашего города существует несколько гипотез. По одной из них слово «Барнаул» пришло из казахского языка и его перевод означает «хорошее стойбище», или «аул Барна», где слово «Барн» — имя одного из кочевников Сибирского ханства. Историки же утверждают, что эта версия неправильная, так как казахи никогда не кочевали в Верхнем Приобье.

Другая трактовка привязана к названию реки Барнаулки. Кстати, за свою историю она-то меняла своё название. На чертежах конца XVIII века наша Барнаулка указана как Бороноул или Бороноур. Есть документы, где её название записано «Баранаул». И только в 1745 году она была обозначена как река Барнаул.

Основываясь на этом, советский лингвист, этнограф и археолог, исследователь языков и культуры коренных народов Сибири Андрей Дульзон в 40-х годах предположил, что название города состоит из двух кетских слов: «боруан» — «волки» и «ул» — «река», «вода». То есть Барнаул обозначает «волчья река». Кстати, в ленточном бору, по которому протекает Барнаулка, когда-то действительно водились волки, которые среди народов Алтая считались священными животными.

Существует ещё одна версия. Она принадлежит барнаульскому археологу и историку Алексею Уманскому. Он предположил, что название города, привязанное к реке, имеет телеутские корни. Уманский нашёл сходство между словом «боронаул» и телеутским «поронгыул». А затем перевёл их как «по-ронгы» — «мутная вода», «ул» — река. То есть, «Барнаулка» переводится как «мутная река». Она действительно изобилует песком, органическими и минеральными веществами.

2. Ленинский проспект соединяет три района города

Фото: Михаил Полубедов

Проспект проходит по 3 районам города: Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному. Двигаясь по нему, можно увидеть здания разных времён и архитектурных стилей.

Протяжённость проспекта составляет 8,5 км. Ширина — 42 метра. Исторически сложилось, что этот проспект неоднократно менял своё название.

В конце XVIII — начале XIX века он назывался Богородицким переулком. Название происходило от Богородице-Одигитриевской церкви. В XIX веке был Московской улицей и Московским переулком. С 1900 года — Московским проспектом. После 1917 года вновь стал улицей, которую переименовывали в разные годы в Бульварную, Садовую, а затем в Советский переулок. А с 1924 года появился привычный нам проспект Ленина.

У этого проспекта интересная не только нейминговая история. Он расположен так, что на своей протяжённости сменяет абсолютные высоты над уровнем моря от 137 до 185 метров.

3. Барнаул имел статус горного города

Фото: barnaul.org

В XVIII — первой половине XIX века на Алтае выплавляли 90% российского серебра — по 16,4 т в год. Барнаульский сереброплавильный завод являлся крупнейшим в России. За такие заслуги в 1771 году Барнаул удостоился статуса горного города России. За всю историю России этим статусом обладали только два города —Барнаул и Екатеринбург. В городе стоял горный батальон, а большая часть населения была связана с горным производством.

Статус горного города способствовал укреплению роли Барнаула как административного, промышленного и культурного центра, расширял возможности благоустройства города.

Так, в честь 100-летия горного дела на Алтае в Барнауле появились замечательные здания на Петропавловской улице и ансамбль Демидовской площади с обелиском. Это результат трудов известных нам архитекторов Андрея Молчанова и Якова Попова.

Исторические перемены внесли лепту и в развитие нашего города. Когда 1861 году было отменено крепостное право, закреплённые за заводами работники массово бежали с предприятий. Вольнонаёмные тоже не спешили наниматься на тяжёлую работу. К тому же залежи серебра к этому времени уже были истощены. Горное правление перевели в Томск. В связи с этим в 1867 году Барнаул лишился своего статуса.

В 1893 году барнаульский завод был закрыт и стал медленно ветшать. В настоящее время остатки завода являются памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

С закрытием завода жизнь в городе не замерла. Он быстро превратился в крупный торговый центр — третий по оборотам в Западной Сибири после Томска и Тюмени.