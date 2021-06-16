Участники семинара молодых литераторов прибыли на Алтай

Семинар проходит в рамках литературно фестиваля Роберта Рождественского.

Фото: fotokto.ru

На Алтай уже прилетели руководители секций межрегионального семинара молодых литераторов — Виктор Кирюшин и Татьяна Соловьёва, известный литературовед и критик Дмитрий Бак и поэт Андрей Коровин (г. Москва), сообщает портал министерства культуры региона.

Дмитрий Бак 16 июня в рамках литературного фестиваля выступил с открытой лекцией «Как писать и как быть писателем?»: актуален ли сегодня вопрос Бориса Эйхенбаума» в библиотеке им. В. Я. Шишкова, а Андрей Коровин встречался с читателями Новалтайской центральной модельной библиотеки.

В этом году программа фестиваля как никогда насыщена важными литературными событиями. Это выездной секретариат Союза писателей России и межрегиональный семинар молодых литераторов. В совещании руководителей писательских организаций примут участие главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, поэт, секретарь правления Союза писателей России Алексей Шорохов и руководители отделений Союза писателей России Сибирского округа. Участники совещания обсудят вопросы, посвящённые работе писательских организаций в регионах, их сотрудничеству с библиотеками, университетами, а также деятельности молодых литераторов и будущем литературы. На межрегиональный семинар приедут молодые авторы со всей России. Мероприятие проводится в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза». На семинар выбрали лучшие 30 работ участников — на встрече обсудят 12 прозаических и 18 поэтических рукописей. Семинары молодых литераторов проводят в Барнауле раз в два года. По результатам обсуждения участники могут быть рекомендованы ко вступлению в Союз писателей России.