Барнаульский городской пляж готовится к открытию

В связи со стабилизацией уровня воды в реке Обь скоро откроется главный пляж города.

Фото: canva.com

Подрядная организация ООО «Майами-импорт» приступила к подготовке пляжа на острове Помазкин к открытию.



По сообщению официального сайта города Барнаула, сейчас здесь очищают территорию от мусора, веток и бревен, готовят места для установки биотуалетов и мусорных контейнеров, организуют спасательный пост. Рабочие провели ревизию водопроводных систем, установили питьевые фонтанчики.



В ближайшие дни водолазы проведут обследование акватории дна, планировку территории пляжа и грейдирование подъездной дороги. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведут исследования питьевой, речной воды и песка с территории пляжа.