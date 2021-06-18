Будет-будет мошкара веселится до утра: как пережить нашествие кровососущих насекомых

Вслед за комарами в городе расплодились мошки.

Фото: pixabay.com

Только погода наладилась, и прогноз радует высокими температурами, а наслаждаться всеми прелестями лета мешают они – кусучие и надоедливые мошки. И хотя самыми известными кровососущими летающими насекомыми считаются комары, в жаркую погоду больше всего беспокойств людям способны принести мошки. Эти кровопийцы населяют все континенты, кроме Антарктиды, и водятся во всех регионах России. Комары плодятся в любых, даже небольших водоёмах и нападают неподалёку от этого водоема. А мошки выводятся возле чистых быстрых рек и разлетаются на расстояния до пяти километров! Чем опасны укусы этих насекомых и как от них можно защититься, выяснил «Вечерний Барнаул».

Чем опасны укусы?

Хорошо, что мы с вами не живём в Африке или Центральной Америке. Там мошки заражают людей опасным паразитарным заболеванием — онхоцеркозом! Мы же страдаем только от болезненных укусов.

Мошки кусаются гораздо больнее, чем комары. У комара колюще-сосущий ротовой аппарат, вонзив в кожу хоботок, они начинают наполнять кровью своё брюшко. А у мошки ротовые части устроены наподобие ножниц – она срезает микроскопический кусочек кожи, высасывая затем из раны лимфу и кровь, впрыскивая взамен токсичную слюну.

Фото: pixabay.com

В результате место среза/укуса достаточно сильно распухает, чешется. Реакция может быть разной степени интенсивности — он небольшого раздражения до анафилактического шока. Из-за того, что люди его расчесывают, может быть вторичное заражение в результате попадания инфекции – ранка начинает гноится, отёк распространяется на большую площадь поверхности кожи. Укусы мошки держатся долго — отёк может не спадать несколько дней, а следы не проходят 2–3 недели.

Фото: “Вечерний Барнаул”

Места укусов

Чаще всего мошка кусает руки и ноги, так как эти места неприкрыты в жаркие дни. Однако насекомые могут пробираться и под одежду. Особенно опасны укусы в районе губ, уха, шеи и слизистых: отёки этих зон развиваются стремительно и могут нарушать функции жизненно важных органов. Наибольший дискомфорт ощущает человек в том случае, если пострадал глаз. Возникает ощущение инородного тела под веком, слезоточивость, зуд, покраснение. Впоследствии отёк нарастает, возникает сильная боль. Если отёк стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые — нужно незамедлительно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Первая помощь

В первую очередь при укусе мошки необходимо хорошо промыть поражённую поверхность чистой водой. Высушить промокающими движениями не растирая. Затем нужно придавить места укусов пальцами на несколько минут и обработать жидким антисептиком, например, раствором Фурацилина или Хлоргексидина. Сильный зуд снимают примочки, которые накладывают на 30–40 минут: с борным спиртом; с содовым раствором (1 чайная ложка на стакан тёплой воды); с раствором спирта (1 часть воды на 1 часть спирта); с раствором уксуса (1 часть воды на 1 часть уксуса); местные местные противоаллергические средства.

Раны от расчесов нужно ежедневно обрабатывать антисептиками, после чего закрывать повязками с антисептическими мазями (Левомеколь, Офлокаин). На стадии заживления можно применять улучшающие регенерацию тканей средства (пантенол, Солкосерил гель, заживляющие повязки на основе перуанского бальзама (брандолинд)).

Какие средства помогают от мошек?

Бороться с мошками помогают репелленты с действующие веществами, применяющимися от комаров. Однако от мошек следует выбирать средства высшей и первой категории, куда кладется больше действующих веществ. Наиболее эффективно и долго работают репелленты на основе мощного пестицида ДЭТА – диэтилтуламидом в концентрации до 30%. Также есть другие эффективные компоненты – бензоилпиперидин, карбоксид и оксамат, они менее токсичны. Детям и людям, склонным к аллергии, лучше обратить внимание на средства на натуральной основе. В них обычно входят эфирные масла лаванды, тимьяна, гвоздики, цитрусовых, бузины и герани. Эффект от контактных репеллентов наступает при взаимодействии насекомого с составом, они действуют на обоняние гнуса и отпугивают их на расстоянии. Правда действие натуральных и безопасных для человека репеллентов длится не больше 2-3 часов.

Бытует народное мнение, что мошек можно отпугнуть запахом ванили, но специалисты считают, что это действие очень кратковременно и недостаточно при высокой численности мошек. Необходимо обязательно использовать синтетические репелленты, чтобы вышло эффективное средство. Один из проверенных рецептов для обработки территорий от мошек – синтетические средства «Цифокс» или «Бриз 25% э.к.» с добавлением жидкого хозяйственного мыла, пихтовое масло или масло гвоздики и ванилин. Все это разводится в субстанцию для обработки и распыляется там, где злодействует гнус.

Отправляясь на природу, надевайте лёгкую, но закрытую одежду. Обрабатывайте её и открытые участки тела соответствующими репеллентами. Можно зажечь возле места отдыха ванильную ароматическую свечу или фумигатор-спираль. Мошки не любят запахи гвоздики, лаванды, мяты — наносите на кожу время от времени несколько капель эфирных масел этих растений.