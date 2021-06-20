Галина Буевич поздравила барнуальцев с Днём медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения, от лица депутатов Барнаульской городской Думы примите поздравления с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!

Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия врача. Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность — здоровье. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить.

Как никогда прежде, в условиях борьбы с коронавирусом мы осознали, насколько важен для общества, для судьбы нашей страны ваш труд. Вы — настоящие герои нашего времени! Ваш профессионализм, самоотверженность и верность делу спасли не одну жизнь. Спасибо вам за работу, за вашу отзывчивость и сердечность. Искренне желаю вам уважения, любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия!