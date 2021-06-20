Пенсионный фонд приглашает барнаульцев на «прямую линию»

23 июня эксперты краевого пенсионного ведомства ответят жителям Алтайского края на вопросы о пенсионном обеспечении в формате телефонного общения.

Фото: canva.com

«Тема пенсионного обеспечения – самая популярная для наших земляков, поэтому в очередной раз, 23 июня, в ближайшую среду, в Отделении ПФР по Алтайскому краю отвечать на вопросы жителей региона с 10 до 11 часов будут постоянные эксперты отделения: начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова и заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Ирина Вебер», – сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю регулярно проводят прямые телефонные линии по актуальным вопросам, входящим в компетенцию учреждения: материнский капитал, выплата пенсий, назначение социальных выплат и формирование пенсионных прав.

Телефон проведения прямых линий – 8 (3852) 399 800.