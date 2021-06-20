Сегодня – Троица: что нельзя делать

Праздник называют еще и Пятидесятницей, так как Троицу христианский мир празднует на 50-й день после Пасхи.

Фото: canva.com

Торжество посвящено евангельскому событию – сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.

Традиции

К празднику Троицы готовились заранее. Ещё до наступления торжества в доме и во дворе наводили прядок. Также по традиции избавлялись от ненужных вещей, в первую тех, которые напоминали неприятные моменты в жизни. Огород и сад очищали от сорняков. По сей день сохранилась традиция украшать цветами дома и храмы к Троице. Такой обычай символизирует процветание, богатство и продолжение жизни.

Незамужние девушки на Троицу обязательно гадали: плели венки и под песни бросали их в воду. Хорошей приметой считалось, если веночки сходились – девушку обязательно сватали уже в этом году.

По традиции, на Троицу разжигали костры по берегам рек и озер, чтобы отпугнуть нечисть, ибо люди верили, что русалки на праздник выходили на берег, заманивать парней.

Что нельзя делать

Нельзя на Троицу заниматься тяжелой работой – торжество следует посвятить молитвам и размышлениям о Господе. Также нельзя шить, печь и работать в огороде.

В праздник, по народной традиции, нельзя стричься и красить волосы.

Нельзя на Троицу венчаться и устраивать шумные застолья. Чревоугодию и пьянству также нельзя предаваться.

На Троицу, как и в любой другой церковный праздник, нельзя завидовать и сквернословить, ругаться или желать кому-либо зла.

По приметам на Троицу нельзя ходить в лес, а также купаться. В старину верили, что мавки и русалки могут заманить человека и погубить.

А вот свататься на Троицу – хорошая примета, указывающая, что супруги будут жить долго и счастливо.



