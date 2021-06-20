Строим планы на урожай: народные приметы на 20 июня

20 июня в народно-христианском календаре день Федота Урожайника.

Фото: million-wallpapers.ru

Другие названия праздника: Федот Страж, Федотов день. В народе Федота прозвали Урожайником, так как по погоде в этот день пытались предугадать, каким будет урожай ржи.

На Федота Урожайника люди молились о своих посевах и просили по осени обильного урожая зерновых. Было принято массово купаться в реках и озёрах, не опасаясь ни водяных, ни русалок. Перед омовением следовало обязательно ополоснуть лицо и помолиться святому, попросив избавить от всех бед и жизненных невзгод на сегодня. Считалось, что Федот не даст расшалиться водным духам, а если те попадутся на глаза, то святой отрежет нечисти волосы (источник магической силы) небесным серпом.

Вечером незамужние девушки могли погадать на любимого. Для этого нужно было сплести венок из полевых трав и бросить его в озеро или речку. Если венок долго держался на воде, то чувства девушки взаимны, если шёл ко дну — то избраннику мила другая.

Фото: fotokto.ru

Запреты дня

В этот день не стоило делать предложения руки и сердца, к проблемам могло привести даже банальное признание в любви. В народе считали, что любые признания в любви, которые совершались в этот день, приводили к неприятным результатам — любимый человек не отвечал взаимностью. Более того, существовала опасность сильно обидеть вторую половину или узнать о ней неприятную тайну. По этой причине все старались любовные признания и секреты отложить на другое время.

20 июня не следовало делиться с окружающими планами на будущее. В противном случае все это не имело шансов сбыться.

В день Федота Урожайника запрещалось первую пойманную рыбу оставлять у себя. Её тут же отпускали обратно в водоём, чтобы в дальнейшем улов оказался удачным.

Девушки и женщины 20 июня не должны были ходить по улице с распущенными волосами. Иначе Федот их мог с русалкой перепутать и лишить кос. По этой причине лучше было в течение дня носить причёски с собранными волосами.

День Федота Урожайника не подходил для того, чтобы жаловаться на судьбу. Ангелы-хранители могли услышать критику и обидеться. В дальнейшем они могли допустить неприятные ситуации, чтобы человек осознал, насколько хуже всё может быть. Чтобы не вызвать неприятности, лучше было 20 июня благодарить судьбу за всё. Даже препятствия нужно было воспринимать, как возможность развить терпение и научиться искать выходы из сложных ситуаций. Ищите радости в мелочах, и их станет больше.

Народные приметы