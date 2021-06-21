Число коек для ковидных больных увеличивают в Алтайском крае

Об этом сегодня, 21 июня 2021 года, на оперативном совещании правительства региона сообщила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

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На сегодняшний день в Алтайском крае привита 241 тысяча человек. Они получили оба компонента вакцины. Почти 290 тысяч прививаются — 26,3% от плана (план — 60% прикреплённого населения старше 18 лет). На данный момент в регионе 42 тысячи доз вакцины. Ожидается ещё 72 тысячи «Спутника V» в ближайшие пять дней.

В Алтайском крае развернуто 1 432 койки. 87% из них заняты. Состояние 274 пациентов оценивается как тяжелое (27%). Сегодня, по словам Натальи Белоцкой, будет развернуто ещё 380 коек. Всего с 31 мая развернули более тысячи коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Идёт работа по закупу средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, кислороду.

На амбулаторном лечении находится 1 742 человека, все они обеспечены лекарствами. Запас лекарственных препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях — на 24 тысячи пациентов.

В поликлиниках расширяют кол-центры, так как растёт количество обращений. Увеличилось и количество вызовов скорой медицинской помощи: по Барнаулу более тысячи вызовов и 2 400 в целом по краю (при норме, например, по Барнаулу — 700–800 в сутки), передаёт пресс-служба региона.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что первоочередная задача сегодня — это внимательное отношение к здоровью жителей края и наращивание темпов вакцинации как главного средства выработки популяционного иммунитета, необходимого для остановки распространения коронавируса.