Число коек для ковидных больных увеличивают в Алтайском крае

Об этом сегодня, 21 июня 2021 года, на оперативном совещании правительства региона сообщила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
На сегодняшний день в Алтайском крае привита 241 тысяча человек. Они получили оба компонента вакцины. Почти 290 тысяч прививаются — 26,3% от плана (план — 60% прикреплённого населения старше 18 лет). На данный момент в регионе 42 тысячи доз вакцины. Ожидается ещё 72 тысячи «Спутника V» в ближайшие пять дней.
В Алтайском крае развернуто 1 432 койки. 87% из них заняты. Состояние 274 пациентов оценивается как тяжелое (27%). Сегодня, по словам Натальи Белоцкой, будет развернуто ещё 380 коек. Всего с 31 мая развернули более тысячи коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Идёт работа по закупу средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, кислороду.
На амбулаторном лечении находится 1 742 человека, все они обеспечены лекарствами. Запас лекарственных препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях — на 24 тысячи пациентов.
В поликлиниках расширяют кол-центры, так как растёт количество обращений. Увеличилось и количество вызовов скорой медицинской помощи: по Барнаулу более тысячи вызовов и 2 400 в целом по краю (при норме, например, по Барнаулу — 700–800 в сутки), передаёт пресс-служба региона.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что первоочередная задача сегодня — это внимательное отношение к здоровью жителей края и наращивание темпов вакцинации как главного средства выработки популяционного иммунитета, необходимого для остановки распространения коронавируса.
«Вопросы вакцинации сегодня на первом плане. Все меры применяем для того, чтобы максимальное количество жителей края вовлечь в это нужное дело».