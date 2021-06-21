Золотухинские дни на Алтае

21 июня в Алтайском крае стартовали мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Валерия Золотухина.

Фото: kino-teatr.ru

В день рождения актёра, 21 июня, в селе Быстрый Исток прошёл второй этап и закрытие VIII Регионального фестиваля актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина, сообщает портал Министерства культуры региона.

VIII Региональный фестиваль актёрской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» проходит в два этапа. Первый – состоялся в Алтайском институте культуры, который является организатором фестиваля, в мае этого года. В нем принимали участие более 100 молодых исполнителей – школьники, студенты, участники творческих коллективов. Главными участниками второго этапа, который проходит на родине Валерия Сергеевича, станут актеры театров Алтайского края. В этом году в жюри конкурса приглашен актер Московского театра им. А.C. Пушкина, наш земляк Антон Феоктистов. Вечером жителей села Быстрый Исток и гостей фестиваля ждет большой праздничный концерт, в котором примут участие победители фестиваля и творческие коллективы Алтайского государственного института культуры.

22 июня, в День памяти и скорби, для земляков Валерия Золотухина выпускники кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК покажут свой дипломный спектакль по повести Бориса Васильева «А завтра была война…».

23 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроются два выставочных проекта – фотовыставка «Нам сердце исцелит любовь» нашего земляка, фотохудожника Александра Блотницкого (г. Москва) и выставка из фондов ГМИЛИКА “Валерий Золотухин и Алтай”.

А в 18.30 на площадке Молодежного театра Алтая состоится вечер-памяти с участием гостей – близких и друзей Валерия Золотухина, известных артистов: Ирины Линдт, Ивана Золотухина, Вениамина Смехова, Алики Смеховой, Валерия Черняева, Любовь Чирковой.

24 июня жители и гости краевой столицы смогут побывать на музыкально-поэтическом спектакле «Флейта-позвоночник» Вениамина Смехова по стихам и письма Владимира Маяковского с участием артистов Театра на Таганке Марии Матвеевой и Дмитрия Высоцкого. В этот же вечер в Молодежном театре Алтая пройдет творческая встреча с заслуженными артистами России Валерием Черняевым и Любовью Чирковой «Золотистый, золотой».

Завершится празднование 80-летия Валерия Золотухина на его родине в селе Быстрый Исток 25 и 26 июня.