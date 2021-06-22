Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили в Алтайском крае

Сегодня, 22 июня 2021 года, губернатор Алтайского края внёс изменения в указ от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

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Теперь в регионе запрещены массовые мероприятия, если число участников превышает 1000 человек.

В зрительные залы театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертные залы, цирки можно пускать только 50% посетителей от их общей вместимости. За обеспечением данного порядка будут следить собственники и пользователи этих объектов.

В пресс-службе правительства Алтайского края напомнили, что действующая редакция указа по-прежнему предусматривает выполнение ряда мероприятий: организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра, при входе в помещение должна быть предоставлена возможность обработки рук антисептиками и организован дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проведение обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Также сохраняются следующие рекомендации для работодателей: о переводе сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности; о введении, где возможно, посменного режима работы; об установлении по возможности в городах Алтайского края работы в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте.

Кроме этого, продолжает действовать указ губернатора края от 8 мая 2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания». Согласно документу масочный режим действует в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей.