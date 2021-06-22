Оркестр «Виртуозы Москвы» выступит в Барнауле

23 июня знаменитый камерный оркестр выйдет на сцену концертного зала филармонии.

Фото: culture.ru

В программе концерта — вечная классика: сюита «Из времён Хольберга» Эдварда Грига, Симфония № 47 Йозефа Гайдна, «Кол нидрей» (транскрипция для гобоя) Макса Бруха и Симфония № 29 Вольфганга Амадея Моцарта.

Свою историю оркестр ведёт с 1979 года, когда выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр. Сегодня «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию. Звёздный ансамбль солистов сегодня передаёт эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. И всегда в оркестре на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.



«Виртуозы Москвы» бережно относятся к традициям. В обширном репертуаре оркестра музыка различных стилей и эпох — от барокко до произведений Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Белы Бартока, Астора Пьяццоллы, Кшиштофа Пендерецкого, Родиона Щедрина, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Арво Пярта и Гии Канчели.

У музыкантов оркестра «Виртуозы Москвы» нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. Они выступают как в крупнейших концертных залах мира, так и в обычных концертных залах небольших городов.

«Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов», — говорит Владимир Спиваков. Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.

«Виртуозы Москвы» — один из немногих оркестров в мире, который может виртуозно выступать и без дирижёра, тем самым на практике демонстрируя невероятную сыгранность и высокий профессионализм каждого музыканта. 23 июня в Барнауле оркестр выступит без маэстро Владимира Спивакова: за дирижёрским пультом — Алексей Уткин, известный гобоист, солист оркестра «Виртуозы Москвы».

Начало программы в 19:00. Возрастное ограничение 6+. Не пропустите возможность прикоснуться к мировой музыкальной классике в исполнении одного из лучших камерных оркестров в мире!