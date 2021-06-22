Писатель Юрий Козлов: «Алтай — место намоленное»

В середине июня Барнаул на несколько дней стал литературной столицей Сибири. В краевом центре прошли Всероссийский семинар молодых писателей, секретариат правления Союза писателей (СП) России и мероприятия праздничных Рождественских дней на Алтае.

Юрий Козлов

Фото: Андрей Кравцов

Столица Алтайского края встречала начинающих прозаиков и поэтов со всей России, руководителей региональных отделений творческого союза и поклонников творчества Роберта Рождественского. И всё сошлось неслучайно: в этом году краевая писательская организация отмечает свое 70-летие. Да и к Алтаю у литераторов отношение, как выяснилось, особое…

Редактор широко известного российского журнала «Роман-газета», член правления СП России писатель Юрий Козлов (Москва) рассказал корреспонденту «ВБ» о том, что волнует сегодня писателей, зачем нужен им творческий союз, поделился мыслями о будущем единого литературного пространства России и литературной жизни в регионах страны

— Юрий Вильямович, как вам кажется, какое место занимает сегодня Алтай на литературной карте России?

— Достойное! (Смеется.) Если серьёзно, это родина замечательных писателей, творчество многих мастеров прямо или опосредованно связано с этим краем — Шишков, Гребенщиков, Шукшин, Залыгин, Зазубрин, Рождественский и многие другие. Алтай в литературном отношении — место, что называется, намоленное. Приезжаю сюда не в первый и, надеюсь, не в последний раз.

— Заседание секретариата, проходившее, кстати, в открытом формате (могли прийти все желающие!), было посвящено литературной жизни в российской провинции, в регионах. По вашему мнению, с какими проблемами сегодня сталкиваются провинциальные писатели, сибирская, в частности, литература?

— Мне кажется, сибирские писатели (да и не только они!) далеко не всегда, к сожалению, ощущают себя частью большого литературного пространства России, в котором существовал когда-то центр управления общим литературным процессом. Сегодня Москва и тамошняя суета, по большому счёту, не слишком волнует и затрагивает провинциальных писателей.

Существует момент некоего обособления литературы по регионам. И связано это с тем, что некогда единое литературное пространство сегодня раздроблено, а литературный процесс в разных регионах нередко развивается в автономном режиме. В разных территориях существуют свои особенности, связанные с источниками финансирования, спецификой взаимоотношений писательского сообщества с местной властью, бизнесом и т. д. Возглавляет регион просвещённый умный губернатор — он помогает писателям и литературе, выделяет деньги на издание журналов, на гранты писателям, финансирует издательские проекты. Нет такого руководителя — тогда всё печально…

— Выходит, многое зависит от государства и чиновников?

— Выходит, так. Надо сказать, что государственная политика в отношении литературы в последние годы меняется. Недавно была создана ассоциация писательских союзов и издателей, которую возглавил Сергей Шаргунов (депутат Госдумы от Алтайского края). Туда вошли крупнейшие писательские организации страны, Книжный союз, ведущие издательства страны. Сегодня все писатели рассчитывают, что деятельность этой ассоциации позволит поддержать творческие Союзы писателей, поднять престиж писательского труда. Надежды на возрождение былой мощи Союза писателей, его веса и значения в общественной жизни страны оживились. Об этом и шёл разговор на состоявшемся 17 июня секретариате правления Союза писателей России в Барнауле.

Есть, есть какое-то оживление, оно наблюдается и на периферии, где тоже есть запрос на обновление. В провинции появляется много талантливых писателей, но у них далеко не всегда есть возможность выйти на общероссийский уровень, на широкую читательскую аудиторию. Надо признать, существующая система литературных премий в силу целого ряда субъективных причин подчас, увы, искажает реальную картину литературной жизни страны. «Роман-газета», которой я руковожу уже более 20 лет, остаётся общероссийской площадкой, где публикуются региональные писатели. Это открывает перед ними новые возможности — получить признание, печататься, завоёвывать признание читателей. Хотелось бы верить, что именно «толстые журналы», традиционно являвшиеся в России центрами литературного творчества и культурными скрепами, а не коммерческие «премиальные» институты станут в будущем площадками возрождения, объединения и развития российской литературы.

— Как вам видится место и роль Союза писателей в нынешних условиях?

— Надо признать, писатели соскучились по профессиональному общению. С Союзом писателей сегодня связывают надежды на возрождение того, что раньше называли литературным процессом, в котором существуют и писатели, и критики, и читатели. Ведь писатель творит не в безвоздушном пространстве, не в пустоте. Ему нужна реакция, общественный отклик на творчество. А рынок даёт продажи, даёт рекламу. На мой взгляд, писатель, работающий по законам рынка, теряет связь с настоящей литературой. Союз писателей сегодня — это та площадка, где писатели могут решать свои профессиональные вопросы. Второй момент — социальный статус, социальная защищённость. Именно творческий союз может в какой-то степени всё это гарантировать. Ведь важны и государственное признание писательского труда (в реестре профессий нет нынче такой профессии, как писатель!), и общественный статус, и учёт стажа работы, и какие-то профессиональные блага, которые раньше, в советские времена, обеспечивал Литфонд. Сегодня ничего этого нет! Вот для чего, в общих чертах, нужен Союз писателей.

— Что бы посоветовали читающей аудитории «Вечернего Барнаула» обязательно прочитать?

— Разумеется, «Роман-газету»! (Смеется.) Мы много печатаем писателей из российских регионов. Посоветовал бы прочесть публикующегося у нас автора из Башкирии Александра Леонидова. Настоящая его фамилия — Филиппов. А роман называется «Апологет». Очень любопытная вещь о крахе Советского Союза и нынешних наших проблемах. Интерес читателей, на мой взгляд, вызовет и предлагаемая писателем программа выхода из нынешней ситуации. Что называется, чтение и для души, и для ума!..