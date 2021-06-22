В барнаульском посёлке Авиатор ремонтируют улицу 1-й Малиновую

Капремонт дороги выполняет бригада МБУ «Автодорстрой» Барнаула. С 20 июня на участке от улицы Кедровой до Смоленской начали фрезерование повреждённого слоя асфальта.

961 метр дороги по улице 1-й Малиновой капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные посёлки Спутник и Авиатор. Существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта.

Общая площадь капремонта составит 5,7 тысячи квадратных метров. Запланированы такие виды работ, как асфальтирование, установка бортовых камней, ремонт тротуаров, примыканий, покрытия автобусной остановки, устройство пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности.

Всего подрядчик в посёлках Спутник и Авиатор отремонтирует пять участков дорог: улицы Смородиновая, Смоленская, Малиновая, 1-я Малиновая и Авиаторов. Общая площадь всех участков составит почти 27 тысяч квадратных метров, сметная стоимость работ — 34 млн 710 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроят 23 объекта общей протяжённостью более 25 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей.