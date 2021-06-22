В художественном музее представили российско-монгольский художественный альбом «Наша общая Победа»

Альбом посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Художественный музей Алтайского края.

Издание явилось итогом совместного российско-монгольского проекта, объединившего художников и искусствоведов из Москвы, Улан-Батора, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ. В 2020 году в Национальном музее Бурятии в Улан-Удэ в виртуальном формате открылась одноимённая выставка, в которой были представлены работы известных алтайских художников Виктора Зотеева, Михаила Будкеева, Алексея Югаткина, Геннадия Борунова из фондов Художественного музея Алтайского края, вошедшие в альбом.

Дата 22 июня, День памяти и скорби, для презентации альбома на Алтае была выбрана не случайно. Как отметил во вступительной статье к изданию первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин:

«Уже 22 июня 1941 года правительство Монголии заявило о поддержке СССР, и на протяжении всей войны дорогая, очень ценная помощь шла из братской страны. Россия никогда не забудет этого».

Узы дружбы и сотрудничества в сфере культуры и искусства связывают Россию и Монголию и в наши дни. По 27 июня в Выставочном зале музея «Город» работает Международная российско-монгольская художественной выставка «Монголия — Алтай: век и вечность», которая посвящена 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В экспозиции представлены работы как алтайских, так и монгольских художников.