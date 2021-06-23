Ко Дню медицинского работника на аллее у краевого театра драмы открыли фотовыставку

В торжественном открытии выставки «Есть такая профессия — жизни спасать» приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, депутаты Государственной Думы. Глава региона, приветствуя посетителей выставки, отметил, что работа врача требует высочайшего уровня квалификации, большого объёма знаний и умений.

— Необходимы невероятные человеческие качества: готовность уделять много внимания пациенту и его проблемам, самоотверженность, когда нужно решать очень сложные задачи, решительность, когда надо делать выбор между различными вариантами. Это всё присуще людям, занятым этой важнейшей работой, которые реализуют эту миссию. Хотел бы выразить самые искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше отношение к делу всей вашей жизни, — подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: Андрей Чурилов

Экспозиция «Есть такая профессия — жизни спасать» состоит из 20 модулей, каждый из которых посвящён работе врачей Алтайского края. Тем, кто по зову сердца однажды связал свою судьбу с благородной профессией медика. 2020 год был непростым для всей системы здравоохранения региона, поэтому героями выставки стали в том числе те, кто боролся с коронавирусной инфекцией.

На выставке представлены 102 фотографии алтайских авторов. Хирурги, диагносты, акушеры, педиатры, стоматологи, врачи скорой помощи — в фотоподборке постарались охватить все сферы медицины. Ключевое место в экспозиции занимают портреты медиков, работавших в красной зоне. Фигуры в герметичных защитных костюмах, уставшие после дежурства лица, красноватые отпечатки защитных очков на коже под глазами и на лбу… В кадрах из операционных — кровь на перчатках, на снимках из больничных палат — благодарные глаза и улыбки пациентов. Работа врачей показана максимально естественно, чтобы все жители города и гости краевой столицы могли посмотреть, с чем сталкиваются медработники каждый день. Под снимками — слова благодарности пациентов.

Фото: Андрей Чурилов

Сотрудники медучреждений с интересом рассматривают фотографии коллег. Главный врач городской больницы № 11 Андрей Коломиец рассказывает:

— От нашей больницы здесь один кадр. На снимке — заведующий травматологией Александр Станиславович Вайнтруб делает артроскопию коленного сустава. Это высокотехнологичная операция, у нас в отделении её часто делают, и артроскопия в Алтайском крае началась с одиннадцатой горбольницы, так что кадр очень показательный. Конечно, на выставке много знакомых лиц. Как заведующий кафедрой травматологии АГМУ, узнаю многих моих учеников, их лица стали взрослее и серьезнее, мне они помнятся другими.