На алтайских дорогах ловят должников

ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Должник».

Фото: lenta.ru

Для повышения уровня ответственности граждан за совершённые ими административные правонарушения в сфере дорожного движения сотрудники ГИБДД Алтайского края совместно со службой судебных приставов до 25 июня будут ловить должников на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Гражданам предоставлена возможность уплаты административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Информацию о неуплаченных штрафах вы можете получить через Единый портал государственных услуг.