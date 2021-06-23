В Барнауле контролируют соблюдение санитарных норм в пассажирском транспорте

Контроль усилили в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и введением дополнительных ограничительных мероприятий.

Фото: администрация Барнаула

В администрации Барнаула сообщили, что на текущей неделе специалисты городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи провели очередную проверку общественного транспорта, в том числе на площади Спартака.

Они обследовали автобусы № 20, 104, 118. Нарушений не выявили. Вместе с тем с линейными работниками провели разъяснительные беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при оказании услуг по перевозке пассажиров. Указано усилить контроль за соблюдением данных требований.

На городском электротранспорте МУП «Горэлектротранс» Барнаула проводится ежедневная санитарная обработка подвижных единиц. Данная работа организована с момента вступления в силу указа губернатора Алтайского края № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и осуществляется по настоящее время.

Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы проводят обработку поручней в салонах. После окончания работы, перед проведением технического обслуживания, все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов снаружи, а затем салона с полной санитарной обработкой.









Кроме того, для предупреждения нарушений обязательных требований совместно с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю будут проведены рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами городского транспорта.