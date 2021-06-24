В Барнауле простроят новый корпус Центра охраны материнства и детства

Как сообщило министерство здравоохранения Алтайского края, почти 4 млрд рублей выделило правительство России на строительство нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края

Возведение восьмиэтажного корпуса планируется начать уже в 2022 году. В нём будет несколько отделений общим объёмом 165 коек: хирургическое, онкологическое, травматологическое, урологическое и нейрохирургическое. Площадь хирургического корпуса, проект которого уже разработан, превысит 19 тыс. кв. м. С вводом его в эксплуатацию алтайские дети смогут получать специализированную помощь по нейрохирургическому профилю, не покидая территории края.

Всего на строительство и приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования планируется направить на условиях софинансирования более 4 млрд рублей — 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 225 млн рублей из краевого. Завершить стройку планируется в 2024 году.