Варфоломеев день: народные приметы на 24 июня

В это время традиционно начинает поспевать земляника, по этой причине покровителя дня святого Варфоломея также именовали Земляничником.

Фото: w-dog.ru

Хоть ягода и поспевает в эти дни лета, 24 июня собирать и кушать её не следовало. В этот день вообще запрещалось рвать травы, цветы зелень, фрукты и овощи — считалось, что все дары природы были отравлены нечистой и тёмной силой. Согласно народному поверью, во время Варфоломеева дня все нечистые силы собирались вместе и в полдень катались по полям, разделяя между собой земли. Таким образом они решали между собой: кому травы ядовитым жаром наполнять; кому в сенях вожжи и хомуты спутывать; кому коровам хвосты крутить и лошадям гривы драть; кому в колодце ребёночком рыдать, род людской пугать; кто будет на людей нападать и насылать на них недуги разные.

Более того, считалось, что все растения, обладающие целительной силой, в этот день становились ядовитыми. Кроме этого, начиная с двадцать четвёртого июня и до седьмого июля наступали так называемые «русалочьи дни». В этот период зачастую сбывались все гадания.

Фото: goodfon.ru

Что нельзя делать в Варфоломеев день

Играть на траве, организовывать пикники. Считалось, что злые духи в Варфоломеев день собирались на поляне, чтобы разделить между собой земли. После раздела они могли одурманить или довести до сумасшествия человека. К примеру, своими действиями они могли привести к проявлению кошмаров во снах, появлению галлюцинаций и даже мании преследования.

Работать спустя рукава. Наши предки верили, что Варфоломей не терпит халатности по отношению к работе и обязательно будет наказывать за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Людей, которые халатно трудились, ожидало много трудностей и неудач.

Хвастать и демонстрировать достаток. В противном случае человека ожидали определённого рода финансовые проблемы.

Ревновать. Считалось, что в Варфоломеев день проявление недоверия может привести к разрушению даже крепких брачных уз. В эту дату стоит думать лишь о положительных моментах, вспоминая их. Также стоит признаваться в любви своей второй половинке и выражать свои чувства.

Ссориться. Ведь в противном случае на протяжении следующего года человек будет постоянно занят враждой с тем, с кем поссорится. Более того, рекомендовано на Варфоломея мириться с давними соперниками, ведь если это не сделать в Варфоломеев день, то наладить отношения не удастся до следующего года.

Рассказывать о чужих заболеваниях. Считалось, что разговоры о болезни могут привести к тому, что сам слушатель будет болеть теми заболеваниями, о которых ему поведает рассказчик. В таком случае рекомендовано сразу переводить тему и разговаривать о чём-либо другом.

Народные приметы дня

Звёзды мерцают зеленоватым светом — к ясному дню.

Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся — к дождю.

В солнечный день голуби прячутся — жди непогоды.

Пчёлы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат — к осадкам.

Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев — к ненастью.

Гуси летят против ветра — к сырой погоде.

На листьях клёна вечером появились капельки липкого сока — к дождю в ближайшие дни.

Вьюнок полевой раскрыл свои цветки, а листочки прижал к стебелькам — к пасмурной и дождливой погоде.

Скот держится около дома — к похолоданию.

Если туман по воде стелется — будет много грибов.

Если дождь идёт при солнце, то ненастье скоро пройдёт.

Стрижей в ясную погоду не видно — к грозе.

Восход солнца сопровождается духотой — к ненастью.

Утки активно ныряют и плещутся — к дождю.

С самого утра солнце бледное — вечером польёт дождь.

Красная радуга — дождь перестанет лить, синяя — к дождю и ветру.