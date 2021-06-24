Змеиногорский тракт в Барнауле сделают с тротуарами и велодорожками

Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: администрация Барнаула

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальта от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной. После того как будет установлен бортовой камень вдоль проезжей части, строители приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Планируется начать эти работы уже в июле.

Помимо этого, сейчас на объекте делают велодорожки и тротуары: устанавливают поребрики, бортовой камень, строители приступили к укладке асфальта. По одной стороне тракта будет проходить тротуар и велодорожка, по другой — тротуар.

В пресс-службе мэрии напомнили, что подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ-4» приступила к ремонту Змеиногорского тракта в мае 2021 года в рамках реализации национального проекта. Стоимость работ составляет 136 млн рублей.

Всего в 2021 году будут выполнены работы на 23 участках дорог общей протяжённостью более 25 км. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году выделено 907,2 млн рублей.