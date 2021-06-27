В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась огромная пробка собралась из-за крестного хода

Сегодня, 27 июня 2021 года, из Барнаула в село Коробейниково отправился 23 Всероссийский крестный ход.

«Маршрут крестного хода пройдет не по федеральной трассе А322, а по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам по следующему маршруту: Барнаул — с. Новороманово — с. Калманка — с. Красноярка — с. Белово — с. Усть-Пристань — озеро недалеко от Елбанки — с. Коробейниково», — сообщает сайт Алтайской митрополии Русской Православной Церкви.

По словам барнаульцев, крестный ход стал причиной пробки на Змеиногорском тракте.