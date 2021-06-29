Город с особой интернет-историей: о чём говорили на научной конференции в Барнауле

15-17 июня в Алтайском государственном университете состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Алтайский текст в русской культуре». Наибольший интерес у присутствующих вызвало исследование причин популярности интернет-мемов, содержащих название «Барнаул», подготовленное доцентом кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Артёмом Шмаковым.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

Представители других городов в свою очередь оживленно рассказывали об информационных поводах, которые становятся основами локальных мемов у них.

К слову, русские мемы побили рекорды популярности среди иностранцев. Западные пользователи считают, что россияне — самые гениальные творцы мемов.

О феномене популярности мемов о Барнауле в интернете мы пообщались с автором исследования, кандидатом филологических наук Артёмом Шмаковым.

– Отношение к происходящему в мире раньше выражали с помощью песен, частушек или стихов. Сегодня эту функцию взяли на себя мемы. Есть ли этому научное объяснение?

– Сегодня мемы стали настолько массовым явлением, что можно говорить о возникновении полноценной мем-культуры, которая обладает собственными способами распространения и бытования. Мемы легко запоминаются, люди делятся ими в соцсетях, пересылают в сообщениях. Происходит своеобразное «заражение» мемом – как вирусом. «Поведение» мемов и распространения мем-культуры глубоко изучается. Существуют определённые характеристики интернет-мемов: воспроизводимость, узнаваемость, наличие культурных коннотаций.

– Артём, нам известно, что вы посвятили этому целое исследование.

– Да, я посвятил этой теме доклад на международной научной конференции. В качестве объекта изучения нами был взят компонент «Барнаул», который часто встречается в интернет-мемах. Он был рассмотрен как часть культурного мем-кода. Наша задача сводилась к тому, чтобы прочесть данный код и понять причины и условия его формирования.

– Мемы вокруг городов — не новая история. Насколько популярен в этой культуре Барнаул?

– Анализ популярности мемов о Барнауле в интернете показал, что в 2020 году ни один город России не имел такое количество упоминаний, как наш город. По упоминаемости он обошёл даже таких «гигантов» массовой культуры, как Нижний Тагил, Воронеж и Челябинск.

– С чего началась барнаульская мемная история?

– Основным символом шуток стал комикс, где психолог после монолога клиента не выдерживает и кричит: «Ты из Барнаула! Б-а-р-н-а-у-л, Алтайский край!». Комикс, который стал основой мема, на самом деле никак не относится к Барнаулу и даже России. Его автор – испанский художник под псевдонимом «Molg H».

Серию «Честного психолога» Molg H. опубликовал ещё в 2015 году. По его сюжету на приём приходит девушка, которая начинает делиться своим образом жизни: сидит в инстаграме, считает себя гиком, путешествует и «ищет своё место в этом мире». Психолог не выдерживает и прерывает клиентку, напоминая ей, что она на самом деле из провинциального города Куэнка с населением 50 тысяч человек. А потом берёт мегафон и повторяет: «Ку-эн-ка! Провинция Кастилиа – Ла-Манча!».

В 2014 году паблик с работами испанца основала некто Светлана Скляр. Для переводов она привлекала знакомого, знающего испанский язык. Именно он адаптировал комикс с городом Куэнка под российские реалии. Переводчик описывает момент изобретения мема про Барнаул так: «Там в оригинале был какой-то рандомный испанский город. Я начал думать, что у нас такое есть. Вспомнил одного знакомого из Барнаула, подумал «это оно». Так в комиксе появился Барнаул.

Фото: открытый источник интернет

– А есть ещё у нас города, которые тоже приобрели особую популярность в интернете?

– Да. Например, Нижний Тагил стал ассоциироваться с русскими туристами после шоу «Наша Russia». Или, например, все знают мем «бомбить Воронеж». Или все пользователи интернета знают, что Омск невозможно покинуть.

– Согласно Google Trends, у запроса «Барнаул мем» в 2020 году два пика. Расскажите об этом.

– Первый скачок популярности приходится на июнь 2020 года, когда в рунете активно спорили о движении Black Lives Matter, погромах и протестах в американских городах, а также проблемы расизма в целом. Второй пик – выборы президента США, когда россияне в соцсетях стали разбираться в тонкостях чужой избирательной системы и обсуждать расклады в Пенсильвании.

– Расскажите подробнее о примерах.

– Мемы «Поддержим Байдена всем Барнаулом» многие помнят до сих пор. Также фразой «Барнаул! Алтайский край!» о малой Родине напоминали уроженке Барнаула Марии Мотузной, которая в своем аккаунте в Twitter высказывалась против кандидата от республиканцев. Одно из популярных в Рунете новостных сообществ на своих площадках даже стало распространять результаты фейкового опроса по поводу поддержки кандидатов, якобы проведенного среди жителей Барнаула.

Тема про барнаульских хакеров, которые могли повлиять на исход голосования в США, также популярна в Рунете.

– Существуют ли более ранние истории о Барнауле, отражённые в мемах?

– Существует, например, забавная история, когда иностранная гражданка посетила Барнаул. После увлекательной поездки в наш славный город, она попыталась подать в суд за то, что она потратила битый день, но так и не смогла воспользоваться городским метрополитеном, так как не смогла найти в него вход. Мы считаем именно феномен о Барнаульском метро сделал наш город всемирно известным. Его реальное отсутствие задало вектор отношения к Барнаулу как к городу с особой интернет-историей.