Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за жары

С 29 июня по 5 июля 2021 года в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода, максимальная температура воздуха плюс 30° … 35 °С.

В связи со сложившимися погодными условиями в ГУ МЧС России по региону напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения:

1. По возможности не выходите на улицу в самое жаркое время — с 12:00 до 16:00.

2. Обязательно берегите голову и одевайтесь по погоде: прикрывайте голову любым головным убором, одежда должна быть предпочтительно из натуральных тканей.

3. Пейте больше воды. В жару объём ежедневно употребляемой жидкости нужно увеличить примерно в три раза. Отлично освежает, придаёт бодрости, а также утоляет жажду обычная негазированная чистая вода. Хорошо пить холодный зелёный чай и морсы. Помогают также несладкие виды соков: яблочный, апельсиновый или грейпфрутовый. Самым эффективным напитком считается кефир. Делая выбор в сторону того или иного напитка, имейте в виду, что слишком холодные жидкости дольше обычного задерживаются в организме человека, провоцируют потоотделение, а микроэлементы, содержащиеся в них, медленно поступают в клетки. Поэтому, для того чтобы утолить жажду и насытить организм влагой, пейте тёплые напитки или напитки комнатной температуры.

4. Купание в открытых водоёмах — неплохой способ охладиться. Но не забывайте, что опасно купаться в необорудованных для этого местах.

5. Постарайтесь изменить рацион. Сократите употребление солёной пищи, по возможности откажитесь от острой, жирной, копчёной и консервированной пищи. Основными продуктами питания в жару должны стать овощные блюда, фрукты, ягоды и зелень. На десерт вместо тортов и шоколада ешьте изюм и курагу. Эти сухофрукты так же, как и томатный сок, отлично поддерживают тонус сосудов и предотвращают резкие перепады артериального давления.

6. Людям с хроническими заболеваниями в жаркое время года лучше обратиться к лечащему врачу. Это необходимо для того, чтобы врач мог скорректировать свои методы лечения и при необходимости поменять лечебные препараты или изменить дозу их применения. А людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так же, как и гипертоникам, рекомендуется постоянно контролировать артериальное давление, чтобы вовремя принять необходимые меры. Если вы плохо переносите жару, контролируйте своё самочувствие и доверяйте своим ощущениям.

Также стоит помнить, что в сухую жаркую погоду возрастает опасность возникновения пожаров! Будьте осторожны при обращении с огнём!