Жителям Барнаула временно отключат горячую воду

Отключение нужно для замены запорной арматуры и переустановки заглушек на теплосетях.

15 088 жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула останутся без горячей воды.

Сутки, с 9:00 30 июня до 9:00 1 июля горячей воды не будет в 93 многоквартирных и 35 частных домах, пяти детских садах, четырёх больницах и восьми школах Центрального района.

Двое суток, с 9:00 30 июня до 9:00 2 июля 2021 года, горячей воды не будет в 51 многоквартирном доме, четырёх детский садах, в двух больницах и трёх школах Железнодорожного района.

Работы являются одним из этапов подготовки города к следующему отопительному сезону, сообщает СГК.