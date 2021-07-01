Барнаулец шантажировал женщину, угрожая распространить её интимные фото

Жительница Барнаула обратилась в полицию, где сообщила об угрозах распространить снимки, которые она выслала собеседнику во время переписки в интернете.

Фото: istockphoto

Правоохранители установили, что женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и начала активную переписку с одним из пользователей. Она не устояла перед просьбами поделиться фотографиями интимного характера и отправила их виртуальному другу. После этого ей написал неизвестный и сообщил, что взломал её страницу и завладел интимными кадрами. За то, чтобы сохранить этот момент втайне, аноним потребовал 3 тысячи рублей.

Полицейские вскоре задержали жителя Барнаула 1993 года рождения, который свою вину признал и пояснил, что распространять фотоснимки не хотел, а рассчитывал лишь получить деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

В ГУ МВД России по Алтайскому краю предостерегают граждан: не забывайте о правилах безопасности в ходе виртуального общения, поскольку неизвестно, кому в действительности принадлежит аккаунт, ни при каких обстоятельствах не сообщайте личную информацию о себе и уж тем более не отправляйте откровенные снимки, так как размещённый медиаконтент может стать поводом для совершения противоправных деяний.