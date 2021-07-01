Из камня, коры и костей: рассказываем историю создания солнцезащитных очков

Сегодня, 1 июля 2021 года, отмечается День изобретения солнцезащитных очков. Историю создания и самые интересные факты читайте в материале «Вечернего Барнаула».

Фото: canva.com

Сегодня у подавляющего большинства людей имеются солнцезащитные очки. Их носят даже дети. Модницы имеют в запасе целую коллекцию этих аксессуаров разного дизайна. Однако далеко не все знакомы с историей создания этого привычного и даже неотъемлемого предмета оптического гардероба. А ведь это достаточно интересная история. В ней даже есть несколько «сюжетных линий», причём развивались они параллельно друг другу.

Защищались как могли

Первые очки от солнца были совершенно непрактичными и весьма малоэффективными. Прототип очков использовался в самых крайних мерах, когда возникала необходимость хотя бы как-то защитить глаза от ультрафиолетового излучения. Со временем этот аксессуар видоизменялся и совершенствовался во многих регионах и в разные периоды истории человечества.

Над солнцезащитными очками много экспериментировали, изготавливали их из самых неожиданных материалов — листьев, металла, коры деревьев, камня и даже костей. У разных народов были свои предпочтения.

Например, в Римской империи линзы изготавливали из изумрудов, которые защищали глаза от яркого солнечного света. Историки утверждают, что именно такими очками пользовался император Нерон при посещении гладиаторских боев. Народы Крайнего Севера использовали дерево, кости и кожу. Из этих материалов они делали небольшие маски с тонкими прорезами. В Древнем Китае аналогичную конструкцию использовали крестьяне. Защита сетчатки глаз позволяла дольше работать в поле. А вот в Древнем Египте изобрели приспособление, напоминавшее наши тёмные очки. Об этом свидетельствуют предметы, найденные при раскопках гробниц фараонов. Они представляли собой два одинаковых спила небольших размеров, изготовленных из изумруда с обрамлением бронзой.

Как появились солнцезащитные очки?

История солнцезащитных очков начинается с середины XVIII века. В 1752 году английский оптик Джеймс Эскью изобрёл синее стекло. Но это изобретение не произвело никакого впечатления на публику. Сложно поверить, но он смог продать всего две пары.

Настоящий прорыв произошёл чуть позже. В 1798 году Наполеон Бонапарт, готовясь Египетской экспедиции, заказал первую промышленную партию солнцезащитных очков. Ему было важно защитить зрение своих солдат во время военных походов на Египет. Изделие было оснащено стеклами, затемнёнными сажей и лаком.

Император приказал каждому солдату носить их ежедневно, чтобы защитить непривычные к столь яркому южному солнцу глаза европейцев. Очки сильно искажали картинку. Однако со своей первоначальной задачей более или менее справлялись. Не все солдаты серьёзно восприняли указ Наполеона. Есть свидетельства, что пренебрегающие требованием императора заработали многочисленные заболевания глаз. С тех пор оптики по всей Европе начали активно работать над изобретением комфортных цветных линз, которые бы одновременно могли защищать глаза от солнечного света и были бы достаточно прозрачными. Важно было исключить искажение линз. Так постепенно начало появляться синее и зеленое стекло.

Фото: zolotoy.ru

Более удобными и привычными для людей очки стали во время Первой мировой войны. И уже после неё, в 1929 году, данный аксессуар обрёл огромную популярность. В это время массовое производство дешёвых солнцезащитных очков началось в Америке. Сэм Фостер Грант продавал их на пляжах в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Примечательно, что в это же самое время врачом-офтальмологом Альбертом Фогтом было обнаружено, что ультрафиолет оказывает негативное влияние на глаза человека.

Начало эпохи популярности

В конце XIX – начале XX века, несмотря на все усилия со стороны оптиков, основные потенциальные клиенты — дворяне и буржуа — не особенно покупали солнцезащитные очки. Причина заключалась в моде аристократической бледности кожи. Для её сохранения элита пользовалась зонтами и широкополыми шляпами. Ситуация кардинально изменилась, когда на свет появились первые автомобили. В кабриолетах головные уборы с широкими полями при быстрой езде стремительно, но весьма эффектно улетали от своих хозяев. А вот очки пришлись кстати — держались на лице крепко и защищали глаза водителя от солнца, дождя, встречного ветра и дорожной пыли. Эпоха популярности солнцезащитных очков началась в XX веке с Голливуда. Глаза актёров постоянно краснели под воздействием дуговых ламп на съёмочных площадках.

В 60-е годы XX века рекламисты начали проводить активную политику продвижения солнцезащитных очков с прицелом на мужчин. Так, в рекламе солнцезащитных очков некоторых марок делался упор на то, что очки подчёркивают имидж сильного мужчины. Женщинам же тогда предлагалось примерить на себя очки утрированно крупных размеров в цветных оправах. Пластиковые линзы этих очков теперь также окрашивались в спектральные цвета.

Истории популярных оправ современности

Авиаторы. В 1930–1940-х годах ряд американских компаний, специализирующихся на выпуске оправ и линз, работал по госзаказу. Они снабжали лётчиков и моряков особым видом очков. Эта модель называлась AN6532. Со временем такие очки перестали быть прерогативой военных.

Фото: zolotoy.ru

«Вайфареры». Были исключительно неметаллическими очками. Пластмассовая оправа появилась спустя 20 лет после придумывания «авиаторов».

«Панто». Об этой оправе особая история. Целых три страны: Франция, Англия и Америка — заявляют себя в качестве изобретения этой модели.

«Лисички». Современные знатоки фешн-индустрии ассоциируют эту модель с культовыми актрисами Голливуда начала–середины прошлого столетия. Однако отечественные рокеры, пережившие 1980- 90-е, знают, что «лисички» — это очки Цоя. Это был предел мечтаний всех советских модников.

«Броулайнеры». На самом деле это видоизменённая версия авиаторов. На пике популярности она побывала в 50-х годах.

«Тишейды». Широкое распространение такой оправы произошло благодаря Джону Леннону. Именно его любовь к «тишейдам» стала основой для их востребованности среди поклонников британского рок-музыканта.

Фото: zolotoy.ru

Как видим, солнцезащитные очки прошли большой и витиеватый исторический путь. Сегодня этот аксессуар имеет огромное изобилие форм и цветов. А какие у вас очки? Если вы ещё не выбрали этот предмет оптического гардероба, предлагаем ознакомиться с материалом о том, как правильно выбрать солнцезащитные очки.