Как изменится жизнь россиян в июле 2021 года? Публикуем законы, вступающие в силу

Будущим мамам и одиноким родителям будут выплачивать новые пособия, пляжи сделают безопаснее, а древесина попадёт под учёт.

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С 1 июля беременные женщины и семьи с детьми от 8 до 17 лет смогут претендовать на новые выплаты от Пенсионного фонда России.

Размер ежемесячного пособия будущей маме, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 50% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Претендовать на выплату могут женщины, срок беременности которых шесть и более недель. Пособие будут выплачивать до месяца родов (включительно).

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет мама или папа, в одиночку воспитывающие детей, в отношении которых по решению суда предусмотрена уплата алиментов. Размер пособия — 50% величины регионального прожиточного минимума для детей. Размер дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.

Подать заявление на получение пособия можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, уточнили в пресс-службе ПФР.

1 июля владельцы пляжей будут обязаны обеспечить водолазное обследование и очистку дна водоёма, отведённого для купания, от водных растений, коряг, стекла, камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей.

Также пришедших отдохнуть будет необходимо проинформировать о возможности купания и мерах безопасности с помощью сигнальных флагов, информационных стендов, а также специального звукового оповещения.

На пляже должна быть информация о его режиме работы, владельце, обслуживающей организации, их реквизитах и телефонах. Также необходимо разместить сведения о приёмах оказания первой помощи и мерах по профилактике несчастных случаев на воде; о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха; о схеме пляжа и зонах купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей; о номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи и полиции.

О чрезвычайных ситуациях и происшествиях на пляже будет необходимо проинформировать экстренные оперативные службы.

1 июля запрещается перевозка и хранение древесины, если сведения об этом не внесены в Государственный лесной реестр.

Древесину будут учитывать на всех этапах: заготовки, транспортировки, складирования и отгрузки, переработки и продажи, в том числе экспорта. Все склады и пункты переработки леса должны быть зарегистрированы в Государственном лесном реестре.

1 июля российские аграрии смогут получить страховку в случае гибели урожая при ЧС природного характера.

Также закон установил размер субсидии, перечисляемой на возмещение части затрат на уплату страховой премии по объекту сельхозстрахования.

С 1 июля 2021 года она составит 80%. В таком размере для малых аграриев она сохранится до 2023 года и затем начнёт снижаться на 10% ежегодно — до 50% в 2025 году. Для крупных предприятий уменьшение начнётся через год, размер субсидии составит 50% уже к 2024 году.

Закон также предусматривает создание фонда компенсационных выплат. Его будут формировать за счёт отчислений, которые страховщики делают из части полученных премий. Размер переводов должен быть не менее 5% от полученных премий.

1 июля выделение подзон на приаэродромных территориях станет обязательным. Это позволит защитить людей от негативного воздействия, вызванного шумом самолётов.

1 июля сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) о мерах соцзащиты, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах можно будет получить, позвонив в специальный кол-центр.

С 1 декабря 2020 года доступ к этой информации можно получить через портал госуслуг, с 1 июля 2021 года данные сведения также будут сообщать через единый кол-центр. С 1 января 2022 года узнать о положенных льготах можно будет и при личном посещении органов власти.

1 июля государственным и муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим запретят иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом.

Запрет касается в том числе губернаторов и их заместителей, региональных и муниципальных депутатов, главы Центрального банка и его заместителей, председателя и аудиторов Счётной палаты, уполномоченных по правам человека, ребёнка и предпринимателей.

Госслужащие, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны сообщить об этом руководству в течение 10 дней со дня вступления закона в силу. После этого они смогут работать на своих должностях в течение 6 месяцев. Но только в том случае, если за 20 дней с момента вступления закона в силу предоставят документы о намерении отказаться от второго гражданства или вида на жительство. Затем должностным лицам нужно будет представить документы, подтверждающие отказ от второго гражданства. Военнослужащие по контракту, не представившие таких документов в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, также могут быть досрочно уволены с военной службы.

В этот же день вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, запрещающие иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране сотрудникам, которые занимают должности, не относящиеся к государственной или муниципальной службе, но при этом предполагающие допуск к гостайне.

1 июля начинает работать Единый реестр видов контроля (надзора). В него войдут все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней. Также в нём будет указано, за какую сферу отвечает тот или иной надзорный орган.

Информация из ресурса будет доступна в интернете.

1 июля электронные кошельки россиян за рубежом возьмут под контроль. Если за год на электронный кошелёк резидента РФ, предоставленный иностранным банком, будет зачислено в общей сложности больше 600 тысяч рублей, гражданину нужно будет подать отчёт в налоговый орган.

Кроме того, вступает в силу запрет принимать электронные средства платежа для переводов без открытия банковского счёта на территории России для оплаты товаров или услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также проводить с помощью таких кошельков операции, связанные с внешнеторговой деятельностью и договорами займа. Указанные ограничения не распространяются на платёжные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платёжной системы.

Кроме того

1 июля. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников, при продаже товаров собственного производства или оказании услуг при расчётах придётся применять контрольно-кассовую технику: двухлетний переходных период, в течение которого они от этой обязанности были освобождены, подошёл к концу.

1 июля. Четырнадцатилетним гражданам, впервые получающим российский паспорт, и иностранцам, получающим российское гражданство, будут вручать экземпляр Конституции.

1 июля. Минимальный размер капитала микрокредитной компании должен составлять два миллиона рублей. Исключение сделают для организаций предпринимательского финансирования и компаний, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

10 июля. Кредитные кооперативы, в состав которых входит более трёх тысяч человек, будут обязаны размещать на своем сайте информацию о себе, а также ряд документов о своей работе. Перечень такой информации установит Банк России. Ещё одно требование — кредитные кооперативы должны будут передавать сведения, которые содержатся в реестре его членов, в Центробанке.

21 июля. Ространснадзор будет выдавать специальные разрешения на движение по дорогам автомобилей, перевозящих опасные грузы.

По материалам «Парламентской газеты»