#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 1 июля

История про очередной эксперимент в лабиринте, финал «Судной ночи», комедийный ужастик про оборотня, неполиткорректная комедия о многонациональной семье, мультфильм о зелёных и пахучих любителях мусора и не только: «Вечерний Барнаул» рассказывает о главных премьерах этой недели в сети «Киномир».

Фото: culture.ru

«Огрики», мультфильм, Германия — Бельгия (6+)

Фото: startfilm.ru

В каждой стране свои любимые детские герои, у нас — Фиксики и Смешарики, а в Германии — Огрики! На экраны выходит экранизация истории, придуманной немецким писателем Эрхардом Дитлем, о необычных зелёных существах, проживающих на свалке. Семейство Огриков оказывает обществу большую услугу — они живут тем, что пожирают мусор. Однако, так как они замещают собой целый завод по переработке бытовых отходов, Огрики не совсем приятно пахнут. Поэтому местные жители им совершенно не рады: они остерегаются зелёных человечков со свалки, считают их противными и обходят стороной. Из-за этого Огрики постоянно кочуют от свалки к свалке, мечтая найти тихо место, где можно спокойно жить и не вызывать неудовольствие со стороны соседей. И вот однажды им повезло: семейный дракон по имени Файрбол привёз Огриков на тихую городскую свалку города Нюхвиля, где им сразу понравилось. Однако зелёная семейка ещё не знает, что такое долгожданное безмятежное пристанище совсем скоро может быть разрушено, так как решением градсовета на этом самом месте власти планируют построить оздоровительный центр. К сожалению, никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не догадывается, что только Огрики могут спасти Нюхвиль от надвигающейся опасности.

Фото: startfilm.ru

Вот так бывает, что для кого-то организация полигона для бытовых отходов — трагедия и ухудшение условий жизни, а для кого-то свалка — дом родной. И не всегда строительство оздоровительного центра идёт на благо города! Полная юмора, очарования и приключений история Огриков расскажет о дружбе и силе семейных уз, которые смогут победить любые неприятности!

Режиссёрами анимационного фильма выступили Дженс Мюллер, известный своей работой над анимационным сериалом «ЛЕГО Звездные войны», и Тоби Генкель, который работал над такими анимационными фильмами, как «Упс… Ной уплыл!» и «Якари».

История Огриков состоит из 34 частей. Она была переведена более чем на 13 языков мира и продана тиражом свыше пяти миллионов экземпляров в одной только Германии. Кстати, на родине придумавшего Огриков немецкого писателя Эрхарда Дитля на основе книг выходят журналы с дополнительными материалами и альбомы с обучающими песнями. Для детей первого класса даже было разработано и выпущено специальное издание азбуки под названием «Огрики — буквы от А до Я», направленное на обучение детей правилам чтения!

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена»

«Джетлаг», комедия, Россия (16+)

Фото: startfilm.ru

В центре сюжета — молодые влюблённые Женя и Никита (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев). Из-за ссоры в аэропорту жизнь героев кардинально меняется. Оказавшись по разные стороны света, они копаются в собственных чувствах, попутно реализуя карьерные амбиции. Женя улетает в Берлин, где случайно попадает на съёмочную площадку к гениальному режиссёру и становится соавтором его нового фильма. Никита отправляется в Таиланд, где заводит новых знакомых. Кажется, Женя и Никита навсегда утратили былую связь. До этого влюблённые не могли прожить друг без друга и дня, однако сейчас, когда перед ними замаячили невиданные возможности для самореализации, они практически перестали созваниваться. Однако вскоре Никита понимает, что не представляет без Жени дальнейшего существования. Ради воссоединения с любимой незадачливый парень намеревается преодолеть не только географические, но и моральные границы. Впереди его ждёт безумное путешествие, итог которого невозможно предугадать заранее.

Режиссёр Михаил Идов дебютировал в 2019 с картиной «Юморист», а также написал сценарии к нашумевшему фильму Кирилла Серебренникова «Лето», сериалам «Оптимисты», «Лондонград. Знай наших» и «Германия 89». «Джетлаг» снимали сразу в двух форматах — полнометражного фильма и сериала из шести эпизодов, который покажут на платформе онлайн-сервиса more.tv и канале СТС.

В проекте также снимались Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Ауг, Маруся Зыкова и другие. Автором сценария выступила супруга режиссёра Лили Идова. По словам Михаила Лидова, «Джетлаг» — это предельно откровенный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, муки творчества и поиски себя в огромном мире.

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Оборотни внутри» комедийный фильм ужасов, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Небольшой городок Биверфилд в американском штате Вермонт накрывает снежная буря. К неблагоприятным погодным факторам добавляются и другие проблемы— недавно назначенный лесничий Финн находит на вверенной ему территории обезображенный труп. Местные жители ведут себя странно и недружелюбно. И когда непогода запирает жителей в таверне, выясняется, что подобные преступления в городке происходят регулярно, и все в полнолуние. А значит, на свободе гуляет некий кровожадный оборотень. Теперь Финну вместе с почтальоном по имени Сесили предстоит каким-то образом сохранить спокойную атмосферу в таверне и попытаться узнать у жителей Биверфилда страшную правду о том, что за загадочное существо внезапно начало их терроризировать и почему горожане не покидают это проклятое место. Но что будет, если присутствующие поймут, что оборотень может находиться среди них? Список подозреваемых не такой большой, однако каждый будет отстаивать свою невиновность до последнего…

Фото: startfilm.ru

Фильм режиссёра Джоша Рубена, ранее отметившегося сериалом «Адам портит всё», основан на известной игре виртуальной реальности «Оборотни среди нас», которая была впервые выпущена в 2016 году. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном городе, на который неожиданно нападает голодный оборотень. Всем игрокам предлагается объединить усилия и угадать, кто из горожан на самом деле замаскированный оборотень. Суть игры совпадает с другой известной игрой под названием «Мафия», в которой игрокам также нужно определить, кто из присутствующих является «мафиози».

Главные роли в фильме сыграли Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бернс, Майкл Чернус и другие. Главное достоинство фильма, что это комедийный хоррор с толикой чёрного и неполиткорректного юмора, обилием сумасшедших персонажей с оружием под кроватью. Всё это наверняка оценят любители фильмов про волков в человечьей шкуре!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Страсть, любовь и стволы», драма, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Современная адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» от продюсеров фильмов «Человек-муравей и Оса» и «Тихое место». Семьи Рэткарт и Гиббон как современные кланы Монтекки и Капулетти. Они уже много лет враждуют друг с другом, у каждой во владении есть собственная медиаимперия в Нью-Йорке. Однако сейчас их волнует не то, как поддерживать многомиллионный бизнес на плаву или как обойти главного конкурента. Сейчас самая большая проблема — сделать так, чтобы дети их враждующих кланов не встречались друг с другом. Современный Ромео — молодой бунтарь Бен Гиббон (Диего Бонета), —несмотря на уговоры и предупреждения родителей, всё же заводит отношения с Мэри (Александра Даддарио), красивой девушкой из враждебного клана. Пока их семьи будут обвинять друг друга в корпоративном шпионаже и предательстве, юным влюблённым придётся вести трудную битву за свою любовь. В фильме есть всё, чтобы понравиться целевой аудитории — перестрелки и мордобой, анимационные врезки, крутые парни с пушками, незатейливый юморок. Актёры, опять-таки симпатичные — чем не повод сходить в кино, чтобы убедиться, что любовь может быть сильнее всех бед и испытаний!

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Судная ночь навсегда», триллер, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Пятая и заключительная часть популярной франшизы-антиутопии о новом «прекрасном» мире с его «судной ночью» — согласно установленным здесь законам каждое 21 марта гражданам разрешается на протяжении 12 часов абсолютно легально заниматься любой преступной деятельностью, в том числе убийствами. Но рано или поздно люди, которым нравится запах крови, азарт охоты и тяжесть оружия в руке, решат, что беспредел может быть бесконечным…. В центре сюжета — мексиканская супружеская пара, которая сбежала из наркокартеля и остановилась на ранчо в Техасе. Несмотря на отмену судной ночи новым президентом, герои обнаруживают, что за ними охотится группа людей в масках, которая хочет продолжить полюбившуюся традицию.

Фото: startfilm.ru

Режиссёрское кресло «Судной ночи навсегда» занял Эверардо Валерио Гоут, постановщик нескольких эпизодов сериалов «Террор», «Сквозь снег», «Марс» и «Банши». Сценарий написал автор предыдущих фильмов Джеймс ДеМонако, выступавший также режиссёром первых трёх картин. В главных ролях: Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Вероника Фалькон, Энтони Молинари, Ана Гонсалес.

Фото: startfilm.ru

Фильм продолжает исследовать темы расовой и классовой дискриминации, сменив городские локации на сельскую местность. Так что ждём бряцанье оружия на фоне красивых пейзажей, к слову, Техас снимали в Калифорнии и… канадской провинции Онтарио!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Бегущая в лабиринте», триллер, Франция (18+)

Фото: startfilm.ru

Лиза просыпается в странном замкнутом пространстве, похожем на огромный лабиринт канализационных труб. На её руке закреплён браслет с таймером, время на котором неумолимо движется к нулю. Всё, что помнит девушка, — как села в машину к незнакомцу, великодушно предложившему ей помощь. Теперь Лиза застряла в страшном месте со множеством смертоносных ловушек. Чтобы выбраться отсюда, ей понадобится упорство и смелость, иначе девушку ждёт судьба других узников — жестокая смерть в пламени огня. Но самым страшным испытанием для неё окажется другой человек, также попавший в ловушку этой гигантской головоломки. Выжить сможет только один…

Фото: startfilm.ru

«Бегущая в лабиринте», конечно, не имеет ничего общего с франшизой «Бегущий в лабиринте». Оригинальное название фильма можно перевести как «изгиб». По изгибам футуристических канализаций главной героине предстоит ползти, испытывая все «прелести» панического страха закрытых пространств. Исполнительница главной роли Гайа Уайсс стала известна широкой публике после роли в сериале «Викинги» — актриса блестяще прошла все физические испытания, выпавшие на долю её героини.

Смотрим в кинотеатрах: : «Киномир-Галактика», «Арена».

«Самая безумная свадьба», комедия, Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

Продолжение истории 2014 года, в которой французы Клод и Мари Верней, живущие в старинном особняке в долине Луары, узнают о предстоящих свадьбах своих дочерей. Прекрасные чада вышли замуж за иностранцев — еврея, алжирца, китайца и индийца. Несмотря на разногласия в семье, всё тогда закончилось хорошо — Клод и Мари перестали беспокоиться и приняли всех своих зятьёв такими, какие они есть.

Однако мир в большой семье длился недолго — мужья дочерей подкидывают новые проблемы. Постоянно сталкиваясь с расизмом и профессиональными ущемлениями, каждый из них решает уехать к себе домой и начать всё заново. Клод с Мари не могут смотреть, как большая семья распадается, и вынуждены придумать хитроумный план, надеясь изменить взгляды зятьёв. Цель простая — опять влюбить их в свою страну.

Картина понравится поклонникам французских комедий, готовых к столкновению с острым социальным юмором. Создатели фильма не пытаются осторожничать, боясь задеть чужие чувства, наоборот, все герои стараются быть очень простыми, открытыми и часто не стесняются в выражениях. Но даже в местных конфликтах не чувствуется ни капли агрессии. Перед нами все-таки дружное семейство, готовое стоять друг за друга, несмотря на большие различия!

Смотрим в кинотеатрах: «Киномир-Галактика», «Арена».

«Амели», комедия, Германия —Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

К 20-летию культового французского фильма «Амели» картина выходит в повторный прокат. В ней рассказывается о загадочной девушке по имени Амели Пулен, которая работает в кафе «Две мельницы» на Монмартре. Живущая в мире своих фантазий героиня меняет жизнь совершенно разных людей и помогает им обнаружить счастье в повседневных вещах. Однако своё личное счастье Амели ещё только предстоит найти.

Фильм сделал француженку Одри Тоту звездой мировой величины, хотя изначально на роль рассматривалась кандидатура Эмили Уотсон, которая и дала имя главной героине. В кастинге также принимала участие Ванесса Паради. Вместе с Одри Тоту в фильме также сыграли Матьё Кассовиц, Жамель Деббуз, Серж Мерлен и другие.

Фото: startfilm.ru

Почти все нетривиальные истории, которые происходят в фильме, имели свои прообразы в реальности, поскольку с 1974 года режиссёр Жан-Пьер Жёне записывал рассказы своих знакомых и собрал к моменту создания фильма внушительную коллекцию различных забавных случаев.

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Киномир-Галактика», «Арена».

«Импрессионисты», док. фильм, Великобритания (12+)

Фото: cityauto.pro

6 июля в рамках проекта «АртЛекторийВкино» можно посмотреть фильм Фила Грабски «Импрессионисты», который посвящён ключевой фигуре арт-мира, изобретателю импрессионизма как явления — парижскому коллекционеру XIX века Полю Дюран-Рюэлю. Именно благодаря ему до нас дошли шедевры Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега и многих других художников-импрессионистов. Поль Дюран-Рюэль, владея магазином товаров для художников, стал арт-дилером, который больше 40 лет настойчиво продвигал импрессионизм.

Поль Дюран-Рюэль, фото: nicologallio.com

Импрессионистов долгое время считали сумасшедшими. Старая Европа не воспринимала их манеру письма — грубые мазки, расплывчатость образов, резкие контрасты и сочные краски. Не нравилось и то, что они игнорировали общепринятые каноны в живописи, изображая вместо библейских сцен простых людей и неэпические пейзажи. Художников яростно критиковали и откровенно оскорбляли в арт-салонах и газетах. Их живопись «обозвали» импрессионизмом по названию картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression). И вот в таких условиях Поль Дюран-Рюэль пробивал дорогу новому течению. Он считал это направление в живописи революционным, свежим, новаторским. Его восхищало особое видение художниками окружающего мира. Именно поэтому он сам не раз оказывался на грани банкротства, спонсируя художников и скупая их произведения. Через галерею Дюран-Рюэля прошло почти 12 тысяч произведений Ренуара, Моне, Дега, Писсарро и многих других отвергнутых. Он проводил для них выставки, приобретал их полотна по более высокой цене, чем это делали другие, а продавал коллекционерам часто ниже себестоимости и после длительных уговоров. Но выставка в 1886 году в Нью-Йорке всё перевернула: публика нового света приняла импрессионистов, сделав их живопись востребованной во всем мире.

И вот почти 100 лет спустя после смерти Поля Дюрана-Рюэля Фил Грабски и эксперты Лондонской национальной галереи, Люксембургского музея в Париже и Художественного музея Филадельфии (США) совместно создали фильм-выставку и одновременно фильм-посвящение «Импрессионисты».

Фил Грабски, фото: theatrehd.ru

Перед ними стояла нелегкая задача: нужно было объяснить, почему человек, который мечтал о карьере военного, который не был ни художником, ни искусствоведом, сумел разглядеть революционную живопись и в убыток своему кошельку и в ущерб своей репутации смог убедить в ее гениальности весь остальной мир. Но фильм не забывает и о самих импрессионистах, в нём рассказывается о художниках, демонстрируются их легендарные полотна. Предлагаем вам окунуться в мир восхитительных полотен Ренуара, Писсарро, Моне, Сислея, Дега, Мане и остальных!

Смотрим в кинотеатре: «Галактика-Киномир»