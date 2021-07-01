В Барнауле заплатили самую крупную сумму за залив соседей

По данным статистики, сообщает страховая компания «Согласие», самым крупным за последние семь лет оказалось возмещение ущерба, нанесённого соседям подтоплением в Барнауле. В этом случае потерпевшим выплатили полмиллиона рублей.

Фото: canva.com

Статистика по страхованию гражданской ответственности собственников квартир, как утверждают страховщики, даёт следующую картину. В 2020 году наибольшие суммы были выплачены в Москве (283,8 тыс. руб. и 199,5 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (160,1 тыс. руб.). Минимальный ущерб причинили соседям клиенты в Ярославле (1,9 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб.) и Ижевске (2,2 тыс. руб.).

По статистике «Согласия» в сегменте страхования имущества физических лиц, пик аварий отопительных, водопроводных и канализационных систем приходится на понедельники. В 60 процентах случаев аварии приводят к заливу, а на аварии именно этих систем приходится около одной пятой всех происшествий.