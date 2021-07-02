В Алтайском крае власти не исключают введение обязательной вакцинации

Об этом 2 июля в эфире телекомпании «Катунь-24» заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Характеризуя текущую эпидемиологическую ситуацию, он отметил существенный рост заболеваемости COVID-19 в регионе. Министр также сообщил, что вакцинация осуществляется во всех городах и районах края, на сегодняшний день вакцинированы 327 тыс. жителей края.
Между тем среди провакцинированных тоже есть заболевшие коронавирусом, но, как особо заметил Попов, болезнь протекает в лёгкой форме. При этом в крае отмечается серьёзный прирост тяжёлых и крайне тяжёлых больных коронавирусом, которые проходят стационарное лечение.
— Не скрою, обязательная вакцинация обсуждается в краевом правительстве, хотя это и компетенция санитарных властей региона. Речь идёт о некоторых категориях населения — это врачи, работники социальной сферы и сферы обслуживания, транспорта и другие, — заявил Дмитрий Попов, подчеркнув, что «в ближайшее время какие-то меры будут предприняты».