На Алтае открывают автоматические агрометеостанции

Этот пилотный проект в Алтайском крае осуществляет компания «ЭР-Телеком Холдинг» (торговые марки «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») совместно с региональным Министерством сельского хозяйства и учёными Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ).

Фото: agronavis.ru

Он предполагает создание цифрового сервиса агрометеоданных, полученных на основе показаний сети полевых метеостанций.

К настоящему времени уже установлено и подключено четыре современные полевые агрометеостанции в хозяйствах края, расположенных в различных климатических зонах Алтая. Как сообщают в краевом Минсельхозе, эти агрометеостанции в онлайн-режиме фиксируют и передают большое количество показателей, таких как влажность воздуха и почвы, температуру окружающего воздуха и почвы на различной глубине, скорость ветра и многое другое.

Обработка таких данных в региональной цифровой платформе ИС РЕСПАК позволяет наиболее рационально планировать сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития растений, возможных негативных явлений, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений.

Успехи в осуществлении пилотного проекта подвигли руководство Алтайского края и топ-менеджмент компании «ЭР-Телеком Холдинг» принять решение о разработке специальной краевой программы развития цифровой агрометеорологии в регионе.