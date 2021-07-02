Защита с доставкой: врачи проводят выездную вакцинацию в педагогических коллективах

Уже вторую неделю на базе городских школ разворачивают медицинские пункты, где можно поставить первый компонент прививки от коронавируса. В эту среду, 30 июня, процедуру прошли сотрудники гимназии № 27, а также работники детских садов и учреждений дополнительного образования, расположенных в округе.

Второй компонент вакцины всем привитым в гимназии № 27 поставят ровно через три недели в стенах этого же учреждения.

Фото: Андрей Чурилов

– Больно? – интересуются в очереди у первых привитых.

– Обычный укол, смертельного ничего, не волнуйтесь зря, – успокаивают ожидающих.

– А последний кто? – интересуются в конце.

– Я, но со мной 12 человек, – предупреждает девушка.

В гимназии № 27 народу больше, чем привыкли принимать на выездных пунктах вакцинации в школах, – утром здесь рассчитывали принять более 200 человек.

– Первый такой организованный выезд провели 21 июня, – рассказывает начальник отдела организационной работы городского комитета по образованию Лариса Колченко. – Сегодня – пятый. Раньше прививали то 70 человек в день, то 35. В этот раз желающих гораздо больше, поэтому в гимназию выехали медики сразу двух поликлиник, а прививки одновременно ставят две медсестры. На следующую неделю уже есть договоренности с тремя учреждениями, туда мы будем выезжать так же, через день.

За полторы недели проведено пять выездов по вакцинированию работников образовательных учреждений. За это время прививку поставили около 500 человек.

Прежде чем попасть в прививочный кабинет, желающие привиться проходят экспресс-обследование. Для этого переоборудовали спортивный зал.

– Здесь три наших терапевта, четыре медсестры и еще два сотрудника из поликлиники № 11, они проводят допуск пациентов, – рассказывает заведующий Центром здоровья и медицинской профилактики Сергей Зулинский. – Измеряем рост, вес, индекс массы тела, показатели внутриглазного давления, делаем забор крови для экспресс-проверки уровня сахара и общего холестерина, пульсоксиметрию. С результатами обследований отправляем на консультацию к терапевту, который дает коррекцию выявленных патологий, рекомендации. Параллельно определяют, есть ли у человека противопоказания к прививке от ковида.

У шеф-повара детского сада № 239 Ларисы Каликиной никаких противопоказаний.

– Ситуация в стране не очень-то спокойная, вот и решилась, – улыбается Лариса. – Еще же с детьми работаю, считаю, для меня это необходимость. Да и коллеги мои осознают важность прививки, сегодня мы всем коллективом здесь. Раньше хотела привиться, но в поликлиниках большая очередь. Настроилась на передвижной пункт, а тут объявили, что организуют выездной. Мы были приятно удивлены, это очень удобно. Людей не так много здесь, к тому же рядом все.