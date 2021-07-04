Бегунья из Барнаула заняла второе место на европейском турнире

Чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер успешно выступила на международной арене.

Фото: minsport.alregn.ru

На международном турнире в бельгийском Хёсден-Золдере Полина Миллер стала второй на своей коронной дистанции 400 метров. Бегунья пришла к финишу с результатом — 52.08, сообщает портал «Алтайский спорт». Победительницей в этом забеге стала бельгийка Синтия Болинго с результатом – 50,72. Третье место так же досталось представительнице Бельгии – Ханне Моденс. Её результат – 54.17.

Так же на турнире ещё три легкоатлетки из России стали обладательницами медалей.

Второй в беге на 1000 метров финишировала еще одна чемпионка страны Александра Гуляева — 2:35.80. Аксана Гатауллина выиграла соревнования по прыжкам с жестом, взяв начальную высоту 4.26, а Ольга Муллина стала второй — 4.16.