И жара, жара, жара…: аномально жаркая погода ожидается 4 июля

Температура воздуха, по данным синоптиков, поднимется до +31,+36 градусов.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Главное управление МЧС по Алтайскому краю напоминает правила безопасности при нахождении на солнце.

Жаркая погода не только провоцирует возникновение чрезвычайной ситуации (например, лесные пожары, засуху, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

При жаре главная опасность человеку — в перегревании, угрозе повышения температуры тела выше нормы (37,0°С). При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца.

Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Если у человека случился тепловой удар, специалисты рекомендуют сразу же уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром; протереть протрите тело влажной тканью, заставить мелкими глотками выпить много воды.

Спасатели рекомендуют: не находитесь долго на солнце, пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к ее охлаждению. Не злоупотребляйте спиртным! Во время сильной жары носите светлую одежду из натуральных тканей, головной убор обязателен!

Будьте осторожны при отдыхе у воды! Обеспечьте строгий контроль за детьми! Купание безопасно только на проверенных и официально принятых пляжах! Вчера, 3 июля – открылся городской пляж и там есть всё, для безопасного отдыха у воды.

Также в период сухой и очень жаркой погоды важно особое внимание уделять правилам пожарной безопасности. Будьте крайне осторожны при обращении с огнем.

Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, в результате которого необходима помощь специалистов, звоните по единому телефону всех спасательных служб – 112.