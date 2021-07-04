Коллекция художественного музея пополнилась уникальными произведениями из хрусталя

Работы, созданные художником Владимиром Муратовым, прибыли в Барнаул из Гусь-Хрустального.

Фото: culture22.ru

Владимир Сергеевич Муратов — наш земляк, родился в с. Хмелёвка Сорокинского района Алтайского края, с 1966 года работал на Гусевском хрустальном заводе, где создавал высококлассные поточные и авторские произведения из стекла и хрусталя, сообщает сайт Министерства культуры региона.

Фото: gus-info.ru

Многое из того, что создал художник, сформировало славу этого предприятия. Его изделия, по мнению искусствоведов, отличает точно найденное соединение художественных средств выразительности и технологических возможностей изготовления. В каждой бытовой вещи есть безупречный вкус и та особая характерная деталь, которая сообщает ему образную неповторимость.

В Гусь-Хрустальном Владимир Муратов — человек-легенда, работавший при становлении и развитии гусевской школы промышленного и художественного стекла. Его работы участвовали более чем в 80 выставках: всероссийских, международных, художественно-промышленных. Работы художника украшают коллекции крупнейших музеев страны: Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, Государственного Эрмитажа… Более 400 произведений находятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике; работы Владимира Муратова украшают музеи-усадьбы «Царицыно» и «Кусково»; выставлены в музеях стекла Нью-Йорка и Осаки (Япония). За свои работы Владимир Сергеевич получил множество премий и наград, включая золотую медаль Академии художеств СССР.





Работы Владимира Муратова, коллекции стекла Владимиро-Суздальского музея-заповедника, фото: gus-info.ru

Творчество художника вдохновлено временем, проведённом на Алтае. В фондах Государственного художественного музея Алтайского края хранятся декоративные композиции «Цветы Алтая» и «Голубой Алтай», а сам художник, неоднократно даривший свои работы многим музеям, ещё при жизни способствовал формированию коллекции своих произведений на родине. После смерти мастера в 2005 году эту работу продолжила его сестра, Лидия Муратова.

Среди новых предметов, которые закуплены в фонд музея благодаря финансовой поддержке правительства Алтайского края, два классических сервиза, в том числе сервиз «Русский», принимавший участие в персональной выставке Муратова «Форма и цвет» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, а также скульптуры из стекла и хрусталя, уникальные «горячие эмали», которые художник создавал в последние годы.

Кстати, интерес художника к технике горячей эмали предопределило бурное развитие эмальерного искусства, которое сегодня является одним из актуальных и популярных видов художественных искусств. Мастера восхищали техника и возможности этого вида искусства, которое так же, как и стекло, рождается в огне.

Лидия Муратова передала в дар музею более 20 художественных произведений из хрусталя, а также академические мантию-плащ и квадратную шапочку, символизирующие членство Владимира Муратова в Академии художеств.