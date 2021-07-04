Лидеры Алтайского бизнеса призвали стимулировать вакцинацию

Представители бизнес-сообщества во главе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым обратились к работодателям с инициативой создать все условия для вакцинации сотрудников предприятий, чтобы избежать локдауна.
В письменном обращении говорится:
«Руководителям предприятий и организаций необходимо занять более активную и ответственную гражданскую позицию, усилить контроль за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Строго соблюдать масочный режим и другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении при работе с клиентами и посетителями. Данные меры, в частности, уменьшат риск заболеваемости, в том числе и тех, кому вакцина противопоказана. Совершенно нелишними будут и рекомендации всем нам о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организациях. При этом практиковать стимулирование работников, прошедших вакцинацию».
«Руководителям предприятий и организаций необходимо занять более активную и ответственную гражданскую позицию, усилить контроль за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Строго соблюдать масочный режим и другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении при работе с клиентами и посетителями. Данные меры, в частности, уменьшат риск заболеваемости, в том числе и тех, кому вакцина противопоказана. Совершенно нелишними будут и рекомендации всем нам о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.
Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организациях. При этом практиковать стимулирование работников, прошедших вакцинацию».
Документ подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей края Андрей Осипов, глава АлтТПП Борис Чесноков, председатель правления Союза промышленников Алтая Виктор Герман, руководитель реготделения «Деловой России» Юрий Матвейко, глава краевой «Опоры России» Евгений Госьков, председатель крайсовпрофа Виктор Красилов, руководитель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, глава исполкома Союза крестьянских объединений Александр Вайс и председатель региональной ассоциации предпринимателей «За дело» Павел Нестеров.