Лидеры Алтайского бизнеса призвали стимулировать вакцинацию

Представители бизнес-сообщества во главе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым обратились к работодателям с инициативой создать все условия для вакцинации сотрудников предприятий, чтобы избежать локдауна.

В письменном обращении говорится:

«Руководителям предприятий и организаций необходимо занять более активную и ответственную гражданскую позицию, усилить контроль за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Строго соблюдать масочный режим и другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении при работе с клиентами и посетителями. Данные меры, в частности, уменьшат риск заболеваемости, в том числе и тех, кому вакцина противопоказана. Совершенно нелишними будут и рекомендации всем нам о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организациях. При этом практиковать стимулирование работников, прошедших вакцинацию».