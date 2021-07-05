В Барнауле может появиться ещё один сквер

На Приречной от улицы Максима Горького до улицы Чехова, 19 планируют благоустроить территорию в рамках государственно-частного партнёрства за счёт средств предпринимателей. С такой инициативой в администрацию города обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России А.А Кишицкого.

Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района Барнаула, информирует пресс-служба мэрии.

3 июля 2021 года территорию будущего сквера посетили глава города Вячеслав Франк, депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов и первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Панченко.

По словам Вячеслава Франка, в советское время в этом месте располагался сквер.

«В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», — сообщил глава города.

Даниил Бессарабов заявил, что будущий сквер будет востребован.

Участники встречи отметили, что эскизный проект по благоустройству будет обсуждаться с представителями Фонда греко-римской борьбы имени А.А Кишицкого и жителями микрорайона.