В Барнауле заброшенное двухэтажное здание обрело хозяина

Нежилая постройка рядом со школой № 126 и ДШИ № 7 на ул. Юрина давно беспокоила родителей и жителей микрорайона как пристанище лиц без определенного места жительства. Бывшее здание ЖЭУ, позже ставшее частной собственностью, было брошено без присмотра и постепенно ветшало. В конце 2020 года строение без крыши и окон, с разрушенными стенами и фасадами выкупил депутат БГД Александр Лисицын.

Александр Лисицын (слева) уверен, что из заброшенного здания в будущем получится настоящий дом творчества.

Фото из архива Александра Лисицына

Запрос на постоянство

– Разговоры о том, что у общественности Ленинского района не хватает площадей для встреч, занятий творчеством, самодеятельностью и многим другим, на своем округе я слышал довольно часто, – рассказал Александр Лисицын. – Да, у 10 из 12 органов территориального самоуправления района есть помещения, но они тесноваты для всей разноплановой деятельности общественников, и ютится там по несколько ТОС сразу. У дружинников своего помещения нет, и наши ветеранские организации хотели бы иметь репетиционный зал и площадки для мастер-классов. Я стал присматривать помещения для Дома творчества, и когда брошенное здание на ул. Юрина, 206в, выставили на продажу, купил его без колебаний. Строение не аварийное, хотя требует значительного ремонта и в чем-то – реконструкции.

Сейчас здесь идет масштабный ремонт: заново делается шатровая кровля, вставлены окна, ведется замена инженерных коммуникаций, меняется электропроводка, подводится интернет. К Новому году Александр Лисицын планирует устроить новоселье для тех общественных объединений, кто уже готов заехать в здание хоть сегодня.

Для мамы двоих детей Светланы Коноваловой бывшее ранее бесхозным здание давно служило причиной беспокойства.

– Строение было заброшено давно, – рассказала Светлана. – Дети – народ любопытный, поэтому возможность проникновения внутрь нашли практически сразу. Костры там жгли, устраивали игры в войнушку. Спасибо за то, что одной проблемой в районе стало меньше. Теперь здесь будет порядок, дорогу в школу уже заасфальтировали, не боюсь, что со старой крыши что-то упадет ребенку на голову. Младший сын в этом году идет в первый класс, и если в здании будут бесплатные занятия для ребятишек, ходить будем обязательно.

Фото из архива Александра Лисицына

Для детей и взрослых

В свое время Александр Лисицын учился на факультете дизайна архитектурной среды в политехническом университете, делал макеты зданий, сооружений, вплоть до деревьев вокруг домов.

– Руки помнят и скучают по ремеслу, отсюда и мое хобби, и желание творить самому и помогать творить окружающим, – отметил он. – Здание я приобрел вполне обдуманно, обстоятельно просчитав все расходы, решение мое, и нести за него ответственность я должен самостоятельно. Поэтому дальнейшее содержание здания останется на мне, как и благоустройство территории вокруг, а также коммунальные платежи и уборка помещений. Кроме того, здесь разместится моя приемная с соответствующей партийной принадлежности символикой «Единой России», где ежедневный прием населения будут проводить мои помощники. В планировке пока единственной постоянной является концертный зал, остальные помещения будут приспособлены под нужды его будущих «жителей». В первую очередь, это ветеранские организации и звено народной дружины «Барнаульская» Ленинского района, командир которой Азер Алиев сыграл не последнюю роль в принятии окончательного решения по приобретению здания. Желание заниматься также изъявил коллектив ДШИ № 7 и многие народные коллективы. Несколько лет органы ТОС Ленинского района мечтали о своем ресурсном центре, такая возможность у них появится уже в этом году.

По словам председателя Совета ветеранов Ленинского района Тамары Зяминой, Дом творчества станет для жителей района подарком, о котором они мечтали очень давно.

– У нас много ветеранских творческих коллективов, – отметила Тамара Алексеевна. – Песенные, вокальные, литературные, даже театральный. Мы составим график репетиций, выделим дежурных, лишь бы иметь постоянное место для занятий. К тому же я уверена, что результатом такой стабильности в занятиях станет и повышение творческого потенциала наших народных артистов, а это слава всему нашему району. В новых помещениях мы можем проводить уроки мужества и другие мероприятия патриотической направленности для молодежи, организовывать утренники и праздники для особых детей. Задумок очень много, и замечательно, что теперь для их реализации не нужно каждый раз искать помещение.

У директора ДШИ № 7 Владимира Барбье на будущий Дом творчества также имеются большие планы. Во время встречи с Александром Лисицыным он отметил, что в школе не хватает помещений для занятий, некоторые классы сильно переполнены. И если в здании появятся дополнительные площадки для хореографии, народных песенников и музыкантов с духовыми инструментами, педагогический коллектив с большим удовольствием такой возможностью воспользуется.