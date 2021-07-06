8 июля в Барнауле открывается X Межрегиональная молодёжная художественная выставка «Аз.Арт.Сибирь — 2021»

Проект, придуманный алтайским «Союзом художников» ещё в 2005 году, впервые состоится в комплексе «Титов-Арена» — на крупнейшей площадке в истории биеннале.

Фото: «Вечерний Барнаул»

В 2021 году выставка «Аз.Арт.Сибирь » победила в конкурсе на получение грантов: губернатора Алтайского края в сфере культуры, президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и Фонда Александра Прокопьева. Грантовые средства — более 7 миллионов рублей — позволили проекту не только выйти на более крупную площадку в 2 тысячи квадратных метров, привезти в Барнаул ведущих экспертов в области изобразительного искусства и искусствоведения из других регионов России и расширить призовой фонд, но и создать оригинальное выставочное пространство и утроить биеннале мирового уровня. Так что горожан и гостей города ждёт поистине грандиозное мероприятие. Об этом на пресс-конференции рассказала команда организаторов — Николай Зайков, график, педагог, куратор проекта «Аз.Арт.Сибирь», Дмитрий Петренко, председатель Алтайской краевой организации Союза художников России, Наталья Царёва, заместитель директора по научной работе ГХМАК, Максим Максименко, руководитель архитектурного бюро MDVA и Иван Быков, художник, архитектор, педагог, участник и неоднократный победитель «Аз.Арт.Сибирь».

Команда проекта«Аз.Арт.Сибирь», фото: «Вечерний Барнаул»

Кто участвует

На огромном пространстве двух галерей «Титов-Арены» кипит работа. Картины, скульптуры, декоративно-прикладные работы занимают свои места, чтобы удивлять зрителей. Некоторые работы только-только поступили, другие ещё в пути, как например камнерезные миниатюры из Тывы, которые появятся на выставке уже после её открытия.

В этом году на выставке представлено около 300 участников, из которых больше 70 — барнаульцы, и 500 работ по названиям. Однако по количеству их намного больше, ведь некоторые работы это – диптихи, триптихи, композиции, состоящие из пяти и более работ! К примеру, на выставке можно увидеть серию из 20 декоративных тарелок, а название у работы одно! Так что в галереях «Титов-Арены» выставлено больше 700 работ, есть на что посмотреть!



Фото: «Вечерний Барнаул»

Региональное представительство полное — 10 территорий Сибирского федерального округа и Приморский край. Идея приглашать гостей, расширяя географию проекта, — это, по словам Николая Зайкова, возможность дальнейшего развития. Ещё не отработав юбилейную выставку, организаторы уже думают, чем будут удивлять зрителей через два года. Возможно, в дальнейшем мы с вами увидим работы мастеров Дальнего Востока, Южного федерального округа или Ленинградской области.

Кому это нужно

Насколько необходимы такие масштабные проекты для обычных людей, которые далеки от мира искусства? Наталья Царёва, заместитель директора по научной работе ГХМАК, утверждает, что такие мероприятия нужны, так как экспозиции подобного масштаба в последний раз проходили в Барнауле в 80-х годах! В 1980 году была выставка «Сибирь социалистическая», а в 1983-м — большая республиканская выставка «Нива Алтая». Больше 40 лет не было в крае таких глобальных проектов, сколько пропустил алтайский зритель с тех пор. Всесибирские биеннале проходили в Красноярске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске. У Барнаула же материальная возможность и силы, чтобы принять такую выставку, подарить алтайскому зрителю возможность окунуться в современный художественный процесс и увидеть всё лучшее, что делают художники Сибирского федерального округа, появились только в этом году.

«Это важно для местного искусства, для его развития и, конечно, для зрителей», — подчеркнула Наталья Царёва, — ведь видеть, как искусство развивается в динамике, всегда интересно».

Наталья Царёва, фото: «Вечерний Барнаул»

Убедиться в том, как выставка влияет на развитие местного искусства, позволит параллельная экспозиция, одна из многих, которая входит в программу биеннале. Это выставка работ лауреатов и дипломантов «Аз.Арт.Сибирь» за все годы — с 2004 по 2019-й.

«За всю историю проекта победителями стали чуть больше 20 человек. Из них на момент участия всего два человека были членами Союза художников — Екатерина Дёмкина и Денис Октябрь, остальные были молодыми авторами в начале своего пути. Сегодня все победители — члены Союза, и выставка дала художникам отличный творческий старт», — говорит Николай Зайков.

Николай Зайков, фото: «Вечерний Барнаул»

«Проект достиг максимума, но это не предел!»

Основной плюс и основное отличие выставочного проекта «Аз.Арт.Сибирь» в том, что он устойчиво существует уже столько лет и художники специально к нему готовятся, создают работы для этой экспозиции.

«Даже сейчас, пройдя по не до конца смонтированной выставке, можно понять, что уровень работ выше, чем в предыдущие годы. Если раньше живопись доминировала, то сейчас в лидерах графика — работ больше, все они очень высоко уровня и вызывают интерес», — говорит Дмитрий Петренко, председатель Алтайской краевой организации Союза художников России.

Дмитрий Петренко, фото: «Вечерний Барнаул»

Когда выставка проходила два года назад, казалось, что лучше уже некуда, все музейные площадки города заняты под программу проекта. А сейчас уже есть новые идеи.

«Максимум для нас — это не опускать планку, а развивать проект дальше. Ведь грантовое направление — «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», — хоть и очень сложное с точки зрения подачи заявки, исполнения и отчёта, но в то же время одно из немногих, где возможен регрантинг и работа в течение нескольких лет. Например, по результатам работы жюри может не просто выплачивать единовременную премию победителю, а давать стипендию на несколько лет, за это время художник будет расти, работать, а потом представит свои новые работы. Или, к примеру, можно отправить победителей на обучение за рубеж, в ту же Италию, как практиковала Российская академия художеств», — рассказал Николай Зайков.

Вышли в город

Ещё одно важное отличие юбилейного «Аз.Арта» в том, что в экспозиции задействована уличная площадка. Часть команды архитектурного бюро MDVA предложили активно задействовать пространство — не просто развесить картины, а показать зрителям интересные и уникальные пространственные решения.

Максим Максименко, фото: «Вечерний Барнаул»

«Мы рады во второй раз одеться в цвета «Аз.Арта» и окунуться в процесс. Потому что каждый раз пространство ставит свои задачи по экспонированию, увеличению площадей и развитию», — говорит руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

В этот раз архитектурное бюро представило новинку — главный символ выставки — артобъект в пять с половиной метров, который будет маяком и ориентиром для горожан. Увидев его на уличной площадке, жители города, возможно, захотят зайти и посмотреть выставку, приобщиться к искусству и получить новые эмоции и переживания.

К сожалению, не все идеи удалось воплотить в жизнь. В первоначальном проекте таких артобъектов должно было быть несколько. Они, словно детские кубики, должны были символизировать этапы взросления художников и размещаться по всей площадке перед «Титов-Ареной» и даже на её козырьке. Но рост цен на строительные материалы в крае и не резиновые средства гранта внесли коррективы, поэтому от части конструкций пришлось отказаться, как и от части развлекательной программы открытия и закрытия. Сцену, на которой предполагалось проведение концертов, отменённых из-за введённых новых ограничений по ковиду, трансформировали в эффектный задник с логотипом проекта, который также привлечёт внимание любителей интересных и концептуальных уличных фотографий.

Интересные решения бюро предложило и внутри. Посетителей выставки будет встречать оригинальная входная зона — ретроспективная выставка на выставке, рассказывающая об истории проекта за 10 лет. Прямоугольные колонны фойе превратились в круглые театральные тумбы, на которых будет размещена информация, справочные материалы, фотографии. Увидеть все это, погрузиться в историю будет любопытно и интересно!

Большая программа

Но самое главное отличие выставки — это большая программа, с конференциями, круглыми столами, лекциями и экскурсиями по экспозиции.

Среди интересных нововведений — искусствоведческий конкурс, который позволит жюри оценить творческие работы молодых художников наравне с работами других мастеров культуры.

По итогам работы выставки выпустят альбом — каталог работ победителей проекта. В этом году он будет шире, в него кроме иллюстраций работ, войдёт информация об истории проекта, отчёт об экспозиции лауреатов и дипломантов за все годы работы выставки, а также альбом выставки акварелей председателя жюри Вадима Иванкина. Презентуют альбом, который будет отличать высокое качество полиграфии, твёрдый переплёт и стиль подарочного издания, к началу нового творческого сезона — к осени.

Лауреаты конкурса «Аз.Арт.Сибирь» получат премии в 25 тысяч рублей, а их работы пополнят фонд художественного музея. Эту хорошую традицию ввели с подачи Алтайского отделения Союза художников, чтобы лучшие работы выставки оставались на Алтае. Так формируется коллекция работ молодых и талантливых художников, для которых это тоже большая часть — в начале творческого пути оставить свою работу в музее.

Про церемонию открытия и работу выставки

Выставка «Аз.Арт.Сибирь X» будет работать с 8 по 30 июля с 10:00 до 19:00. Церемонии открытия и закрытия выставки должны были стать яркими и запоминающими событиями биеннале, однако тяжёлая ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Открытие состоится 8 июля в 16:00, однако там будет только непродолжительная официальная часть, после которой на экспозицию смогут зайти первые пятьдесят человек участников после прохождения термометрии и обработки рук. Защитные маски во время нахождения на территории выставочного комплекса «Титов-Арена» обязательны. Одновременно осматривать экспозицию смогут только 50 человек, остальные желающие смогут зайти по мере выхода из здания предыдущих посетителей. Организаторы просят отнестись к ситуации ответственно — такой подход единственно возможный вариант работы выставки в условиях третьей волны коронавирусной инфекции.

Дальше — больше

Выставка откроется 8 июля в 16:00 на территории многофункционального спортивного комплекса «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93). В течение 24 дней с 10:00 до 19:00 все желающие смогут совершенно бесплатно познакомиться с работами художников и мастеров искусств самых разных жанров, таких как живопись, графика, скульптура, искусствоведение, декоративно-прикладное искусство, и принять участие в других мероприятиях биеннале, расписание которых мы опубликуем чуть позже.

А пока вы можете оценить новые идеи, которые организаторы проекта «Аз.Арт.Сибирь» мечтают воплотить в жизнь в 2023 году. Если все сложится удачно, то команда проекта хочет освоить не только параллельные галереи «Титов-Арены», где сейчас располагаются экспонаты, но и задействовать для размещения экспозиции чашу арены и два шатра на тысячу квадратных метров, чтобы показать ещё больше работ!

Часть из того, что представлено на экспозиции юбилейной выставки «Аз.Арт.Сибирь X», можно посмотреть в фоторепортаже Михаила Полубедова.