Идём купаться: народные приметы на 6 июля

В Барнауле открыли множество пляжей, погода самая купальная — чем ни повод отметить день Аграфены Купальницы.

Фото: fotokto.ru

День Агрофены предшествует празднику Ивана Купалы. 6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

Этот день наши предки старались проводить так, как им хочется — купаясь, загорая и весело проводя время. Говорят, что в этот день люди радовались приходу летнего периода, несмотря на то, что на дворе уже стоял июль! Знахари в этот день делали обереги от тёмных сил и жгли костры, но мы не будем, так как в такую жару высока вероятность пожаров.

Что нельзя делать в этот день?

Единственный запрет в этот день — мыслить негативно. Самое главное — отвлекаться иногда от работы, радоваться этому дню и выходить иногда на улицу, чтобы зарядиться энергией от солнца.

Традиция дня

Традиция дня — создание банных веников. Народ говорил, что веники, которые были сделаны в этот день, могут стать целебными. В этот день делали не только обычные берёзовые веники, но ещё и особые, из целебных трав. В список целебных трав входят ива, липа, калина, черемуха и рябина. Всё это объединяют в один большой пучок, связывают и делают «идеальный» веник для бани. Таким образом народ создавал идеальное средство от болезней, которое могло бы поспорить со многими современными лекарствами.

Фото: Василий Харечко

Народные приметы