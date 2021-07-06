Идём купаться: народные приметы на 6 июля

В Барнауле открыли множество пляжей, погода самая купальная — чем ни повод отметить день Аграфены Купальницы.
Этот день наши предки старались проводить так, как им хочется — купаясь, загорая и весело проводя время. Говорят, что в этот день люди радовались приходу летнего периода, несмотря на то, что на дворе уже стоял июль! Знахари в этот день делали обереги от тёмных сил и жгли костры, но мы не будем, так как в такую жару высока вероятность пожаров.
Что нельзя делать в этот день?
Единственный запрет в этот день — мыслить негативно. Самое главное — отвлекаться иногда от работы, радоваться этому дню и выходить иногда на улицу, чтобы зарядиться энергией от солнца.
Традиция дня
Традиция дня — создание банных веников. Народ говорил, что веники, которые были сделаны в этот день, могут стать целебными. В этот день делали не только обычные берёзовые веники, но ещё и особые, из целебных трав. В список целебных трав входят ива, липа, калина, черемуха и рябина. Всё это объединяют в один большой пучок, связывают и делают «идеальный» веник для бани. Таким образом народ создавал идеальное средство от болезней, которое могло бы поспорить со многими современными лекарствами.
Народные приметы