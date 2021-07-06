Идём купаться: народные приметы на 6 июля

06 июля 07:00 2021

В Барнауле открыли множество пляжей, погода самая купальная — чем ни повод отметить день Аграфены Купальницы.

Фото: fotokto.ru

День Агрофены предшествует празднику Ивана Купалы. 6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

Этот день наши предки старались проводить так, как им хочется — купаясь, загорая и весело проводя время.  Говорят, что в этот день люди радовались приходу летнего периода, несмотря на то, что на дворе уже стоял июль! Знахари в этот день делали обереги от тёмных сил и жгли костры, но мы не будем, так как в такую жару высока вероятность пожаров.

Что нельзя делать в этот день?

Единственный запрет в этот день — мыслить негативно. Самое главное — отвлекаться иногда от работы, радоваться этому дню и выходить иногда на улицу, чтобы зарядиться энергией от солнца.

Традиция дня

Традиция дня — создание банных веников. Народ говорил, что веники, которые были сделаны в этот день, могут стать целебными. В этот день делали не только обычные берёзовые веники, но ещё и особые, из целебных трав. В список целебных трав входят ива, липа, калина, черемуха и рябина. Всё это объединяют в один большой пучок, связывают и делают «идеальный» веник для бани. Таким образом народ создавал идеальное средство от болезней, которое могло бы поспорить со многими современными лекарствами.

Фото: Василий Харечко

Народные приметы

  • В этот день почти не идёт проливной дождь.
  • Если радуга после дождя — жди сырую погоду.
  • При ясном небе зарница начала сверкать — будет дождь на следующий день.
  • Если увидел вокруг солнца круги — жди ливня, который будет идти на протяжении нескольких дней.
  • Цветки ипомеи начали раскрываться в первой половине дня — погода будет хорошая. Если во второй половине дня — жди ухудшения погоды и грозы.
  • Листья смородины начали вянуть — будет дождь.
  • Муравьи днём стали прятаться в муравейник — будет плохая погода.
  • Если на порог в эту ночь положить ветку крапивы — тёмные силы не смогут проникнуть в ваше жилище.