На Олимпиаде в Токио сыграет алтайский волейболист

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо определился с составом команды для выступления на Олимпиаде в Токио. В него вошли 12 игроков, один из них — 27-летний воспитанник алтайской школы волейбола Ильяс Куркаев.

Фото: из сети Интернет

Ильяс — воспитанник бийского спортклуба «Зелёный клин», где тренировался под началом Елены Бочкарёвой. С 2010 года жил в Барнауле и тренировался в СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая» у Сергея Маркова. В январе 2012 года его пригласили в новосибирский «Локомотив», где он и играет по сей день (лишь сезон-2015/16 Куркаев провел в «Енисее»). В составе «железнодорожников» Куркаев выигрывал чемпионат страны, в составе сборной России, за которую Ильяс выступает с 2015 года, стал победителем Универсиады, Лиги наций и чемпионата Европы.

Мужской волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдёт с 24 июля по 8 августа.

Ранее в состав сборной России на Олимпийские игры вошли барьерист Сергей Шубенков, стрелок Сергей Каменский и каноистка Ирина Андреева. Все они являются спортсменами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.